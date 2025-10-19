Російський диктатор вирішив, що поки він має перевагу на полі бою, йому не потрібні жодні поступки від Дональда Трампа. Путін готовий навіть заплющити очі на те, що економіка Росії "захлинається", передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

Чому Путін відмовляється від миру на користь війни?

Один із європейських чиновників у коментарі виданню заявив, що очільника Кремля не цікавлять гроші. Війна в Україні має для нього ідеологічний зміст. Путін прагне "увійти в історію як найвидатніший російський правитель із часів Петра Великого".

Російські військові й спецслужби регулярно надають йому зведення про "успіхи" на фронті, повідомляють про великі втрати України та наголошують на ресурсній перевазі Росії. Саме тому диктатор досі вірить, що може перемогти.