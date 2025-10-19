Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про призначення тимчасової президентки Боснійської Сербської Республіки?

Доки в Республіці Сербській не пройдуть вибори, що заплановані на 23 листопада, парламент призначив Ану Трішич-Бабич. Посадовиця була близькою соратницею Мілорада Додіка.

Також під час засідання в суботу, 18 жовтня, парламент Республіки скасував низку сепаратистських законів. Вони були ухвалені за президентства Додіка, коли суд вже звинуватив його в невиконанні рішень міжнародного представника та Конституційного суду.

Державний департамент США назвав заміну керівництва країни кроком до "розрядки кризи в Боснії та Герцеговині".

Сполучені Штати вітають сьогоднішні дії Національної скупщини Республіки Сербської, які підтверджують стабільність у Боснії та Герцеговині. Вони також прокладуть курс на конструктивне партнерство зі США на основі взаємних інтересів, економічного потенціалу та спільного процвітання,

– сказав старший співробітник Бюро Держдепартаменту з питань Європи та Євразії Брендан Ханрахан.

Нагадаємо! У 2024 році лідери Європейського Союзу вирішили почати переговори про вступ із Боснією та Герцеговиною. Тоді йшлося про сподівання, що країна зможе отримати повноцінне членство в об'єднанні.

Хто такий Мілорад Додік?

Експрезидент Республіки Сербської Мілорад Додік – проросійський націоналіст, який хоче, щоб країна приєдналася до Сербії. Рішення державного суду щодо відсторонення його від обов'язків Додік оскаржує та зазначає, що Республіка Сербська не змінить своєї політики.

Партнерів, які підтримували Додіка, Міністерство фінансів США виключило зі списку санкцій.

Що відомо про Ану Трішич-Бабич?