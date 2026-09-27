Президент Сербии уходит в отставку

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что уходит в отставку. Он заявил, что "настало время решений" и нового этапа для страны.

Об этом пишет Blic.

Вучич подвел итоги президентства

Вучич поблагодарил граждан за доверие, которое они дважды выражали ему на президентских выборах.

Таким образом, вы поручили мне высшую обязанность и ответственность, которые может получить человек. Сегодня, уважаемые граждане, тот день, когда я подаю заявление об отставке, и в последний раз как Президент Республики я постараюсь не беспокоить вас цифрами, или по крайней мере не вдвое меньше, чем мог бы, но сказать несколько слов о новом разделе, который ждет Сербию, и что должны сделать те, кто получает доверие народу,

– сказал сербский лидер в обращении.

В частности, среди своих достижений он назвал понижение уровня задолженности страны. По словам Вучича, Сербия имеет вдвое меньше долгов, чем самые развитые страны Евросоюза.

В своей речи он также заявил, что Сербия должна защищать своих людей в Косово и Метохии.

Лидер Сербии также особо отметил открытие более 300 иностранных и отечественных производств.

Кроме того, накануне отставки он принял решение о помиловании 49 человек, 23 из которых "связаны с событиями последних полутора лет".

В то же время Вучич готовится к участию в парламентских выборах, которые состоятся в конце октября. Он будет возглавлять избирательный список "Александар Вучич – Единая Сербия" и в случае победы может стать премьер-министром.

На должности президента Сербии Вучич был с 2017 года. Согласно Конституции страны после отставки лидера президентские выборы должны быть назначены в течение 60 дней.

Напомним, 18 сентября прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Александром Вучичем на полях Карпатского саммита. Они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время визита украинского лидера в Белград, а также вопрос евроинтеграции и российские удары по Украине.