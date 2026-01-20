Партнер вместо изгнанника: что означает приглашение Путина в "Совет мира" Трампа

Киев возмущен приглашением Путина в "Совет мира" Трампа в Газе. Такой жест американского лидера, вероятно, только усилит у Европы подозрения, что Штаты способствуют Москве в мирных переговорах по завершению войны в Украине.

Такие предположения выдвигает издание Sky News, передает 24 Канал.

Как предложение Трампа повлияет на международную политику?

Автор материала отмечает, что украинцы изрядно возмущены решением Трампа пригласить лидера Кремля Путина в "Совет мира" по Газе.

Если Дональд Трамп не понимает этой иронии, то украинцы ее точно не пропустят. Прожив почти четыре года под российскими ракетными атаками, Киев, без сомнения, будет возмущен приглашением американского президента Владимиру Путину присоединиться к его Совету мира по Газе,

– говорится в статье.

Созданный Трампом Совет призван контролировать соблюдение режима прекращения огня, впрочем это именно то, чего президент США не смог добиться в Украине. В то же время Москва без умолку подчеркивает: "никакого перемирия до полного мирного соглашения" и продолжает отказываться от требований Украины о прекращении боев по нынешней линии фронта.

Трамп официально подтвердил приглашение Путина в "Совет мира", поэтому это многое свидетельствует о подходе американского лидера к войне России в Украине. Это решение значительно усилило подозрения Европы относительно позиции США в мирных переговорах по Украине.

"Вместо изгоя он видит в Путине партнера", – добавили в издании.

Трамп предложил кремлевскому лидеру сделать еще один шаг выхода из международной изоляции к реабилитации.

Выход Путина из изгнания может побудить некоторых чиновников уйти в отставку из-за нежелания делить политическую арену с преступником. Но даже несмотря на это, отмечает издание, у Путина снова появилось место за столом переговоров. А Газа, вероятно, служит лишь началом его большого возвращения. Известно, что американский лидер планирует расширить свою миротворческую работу и распространить ее на другие конфликты.

Также, по данным издания, пока существуют опасения, что Совет Трампа может подорвать роль ООН, постоянным членом Совета Безопасности которой является Россия.

Что известно о приглашении российского диктатора в "Совет мира"?