Трамп и Уиткофф "очарованы" Россией: экс-сотрудница Пентагона объяснила, почему так

Президент США Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф имеют сильную приверженность к России. В то же время есть возможность того, что это изменится.

Об этом в интервью NV объяснила бывшая сотрудница Пентагона, а теперь влиятельная руководитель вашингтонского института Эвелин Фаркас, передает 24 Канал.

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Почему Трамп и Уиткофф благосклонны к России

Что касается самого президента Трампа, то он посещал Советский Союз в 80-х годах. Ему нравится сильный тип личности, которым он считает Путина. Я думаю, что, возможно, и Уиткоффу также, им нравится большой бизнес, то, как выглядят российские деловые люди в пределах Москвы,

– считает она.

По ее мнению, они оба могут не видеть или игнорировать тот факт, что российская бизнес-среда является коррумпированной олигархией, и это отличается от США, где существует более-менее свободная и справедливая капиталистическая система.

"США это не Россия. Также существует своего рода культурный мужской мачизм, вокруг Путина. Президенту Трампу это нравится. И, думаю, Уиткоффу тоже", – предположила экс-сотрудница Пентагона. Но, по ее словам, Трамп может разочароваться Путиным.

Фаркас объяснила, что это возможно, если американский президент будет воспринимать действия Путина в отношении Украины как проявление пренебрежения к собственным усилиям. Хотя речь идет об интересах США, Украины и мира, однако ему важно это видеть "в персональном измерении".

Напомним, еще недавно Axios сообщало, что Дональд Трамп неоднократно менял свою позицию по Украине, чтобы подстроиться под российского диктатора Владимира Путина. Это было даже несмотря на то, что последний мало что дал взамен.