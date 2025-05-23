Это, вероятно, сдерживает его от жёстких действий против российского диктатора Владимира Путина и вообще Кремля. Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат исторических наук и аналитик "Детектор медиа" Егор Брайлян.

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Какие президенты США хотели "перезагрузки" отношений с Россией

Кандидат исторических наук напомнил о выборах 2016 года в США. Тогда Россия прямо повлияла на то, что Дональд Трамп был впервые избран президентом Соединенных Штатов Америки. Он также отметил, что у Трампа есть отдельная история отношений с Москвой.

Думаю, что россияне имеют определенный компромат на Трампа. Именно поэтому он не готов и не может жестко действовать против России,

– предположил Брайлян.

В то же время следует понимать, что в окружении Трампа есть люди с разными позициями по отношению к России. Например, Стив Уиткофф, который встречался с Путиным и, фактически, отвечает за "российский трек" в переговорах.

Мы видим, что Трампу достаточно сложно принимать решения, однако он консультируется с разными людьми,

– сказал аналитик "Детектор медиа".

Взгляды Трампа на Россию не являются чем-то непонятным или уникальным. Если вспомнить политику предыдущих президентов США после 1991 года, то почти каждый из них стремился к "перезагрузке" отношений с Россией.

Это началось с Билла Клинтона, продолжилось при Джордже Буше-младшем, который даже заявлял, что "посмотрел Путину в глаза и увидел в нем человека, которому можно доверять". Далее – попытка "перезагрузки" во время администрации Барака Обамы и Хиллари Клинтон.

Сейчас же наблюдается новая попытка перезагрузки – уже при президентстве Трампа, условно говоря, "Трамп 2.0".