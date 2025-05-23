Ситуацию проанализировал старший корреспондент Time Саймон Шустер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.

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Россия пользуется неосведомленностью Трампа о войне в Украине

После телефонного разговора с Путиным Трамп публично заявил, что только Киев и Москва должны вести переговоры о прекращении боевых действий, ведь "только они знают все подробности". Это фактически было признанием недостатка знаний со стороны президента США, который обычно приписывает себе экспертность во всех сферах.

Украинские и европейские дипломаты неоднократно пытались объяснить Трампу сложность конфликта, однако натыкались на "стену невежества" в американской администрации. Путин, со своей стороны, мастерски использует этот вакуум знаний, навязывая американцам собственные трактовки в форме исторических монологов и "отборных фактов".

Один из западных дипломатов назвал отношение США к Украине при Трампе "мессианским" и заявил, что в Белом доме "как будто все знают и ничего не хотят слышать".

Одним из примеров неуверенности в теме стал советник Трампа Стив Уиткофф, который не смог четко назвать даже оккупированные регионы. Он часто встречался с Путиным, который любит часами читать своим гостям лекции по своей трактовке истории.

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Time в прошлом году вспоминал, что долгие дебаты с Путиным были "тяжелым опытом".

Я действительно спорил с ним, говоря: пожалуйста, поймите, если политики начнут смотреть в учебники истории, где были их границы раньше, то у нас будут только войны на сотни лет,

– рассказал он.

Переговоры с Путиным требует владения фактами, чего, по словам Шустера, в Белом доме, похоже, не могут.

"Во время своего первого президентского срока Трамп редко читал книги с короткими справками, подготовленные для него разведывательным сообществом, которое отреагировало, сжимая необходимую ему информацию до одного листа бумаги с наглядными пособиями. С момента своего возвращения в Овальный кабинет он присутствовал лишь на дюжине презентаций ежедневных сводок для президента, что гораздо меньше, чем обычно, согласно анализу, опубликованным в начале мая Politico", – говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Трампа и его высокопоставленных помощников приехать в Украину и увидеть войну собственными глазами, но никто не согласился. Вице-президент Джей Ди Вэнс даже назвал это "пропагандистским туром".

Тем временем посол США в Киеве Бриджит Бринк не смогла добиться внимания Белого дома, а ее попытки донести реальную ситуацию на фронте не имели влияния на формирование политики. Из-за этого она и уволилась.

К сожалению, политика администрации Трампа изначально заключалась в оказании давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию,

– писала она.

В целом в Time делают вывод, что Белый дом после разговора Трампа с Путиным не заинтересован вообще оказывать давление на любую из сторон конфликта, поскольку урегулирование войны "оказалось гораздо сложнее, чем он (Трамп) думал".