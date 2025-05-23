Ситуацію проаналізував старший кореспондент Time Саймон Шустер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time.

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Росія користується необізнаністю Трампа про війну в Україні

Після телефонної розмови з Путіним Трамп публічно заявив, що лише Київ і Москва повинні вести переговори щодо припинення бойових дій, адже "лише вони знають усі подробиці". Це фактично було визнанням нестачі знань з боку президента США, який зазвичай приписує собі експертність у всіх сферах.

Українські й європейські дипломати неодноразово намагалися пояснити Трампу складність конфлікту, однак натикалися на "стіну невігластва" в американській адміністрації. Путін, зі свого боку, майстерно використовує цей вакуум знань, нав'язуючи американцям власні трактування у формі історичних монологів і "добірних фактів".

Один із західних дипломатів назвав ставлення США до України за Трампа "месіанським" і заявив, що в Білому домі "наче все знають і нічого не хочуть чути".

Одним із прикладів невпевненості у темі став радник Трампа Стів Віткофф, який не зміг чітко назвати навіть окуповані регіони. Він часто зустрічався з Путіним, який любить годинами читати своїм гостям лекції зі свого трактування історії.

Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Time минулого року згадував, що довгі дебати з Путіним були "важким досвідом".

Я справді сперечався з ним, кажучи: будь ласка, зрозумійте, якщо політики почнуть дивитися в підручники історії, де були їхні кордони раніше, то в нас будуть тільки війни на сотні років,

– розповів він.

Переговори з Путіним вимагає володіння фактами, чого, за словами Шустера, у Білому домі, схоже, не можуть.

"Під час свого першого президентського терміну Трамп рідко читав книги з короткими довідками, підготовлені для нього розвідувальною спільнотою, яка відреагувала, стискаючи необхідну йому інформацію до одного аркуша паперу з наочними посібниками. З моменту свого повернення до Овального кабінету він був присутнім лише на дюжині презентацій щоденних зведень для президента, що набагато менше, ніж зазвичай, згідно з аналізом, опублікованим на початку травня Politico", – ідеться у статті.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Трампа і його високопоставлених помічників приїхати в Україну і побачити війну на власні очі, але ніхто не погодився. Віцепрезидент Джей Ді Венс навіть назвав це "пропагандистським туром".

Тим часом посолка США в Києві Бріджит Брінк не змогла домогтися уваги Білого дому, а її спроби донести реальну ситуацію на фронті не мали впливу на формування політики. Через це вона і звільнилася.

На жаль, політика адміністрації Трампа від самого початку полягала в чиненні тиску на жертву, Україну, а не на агресора, Росію,

– писала вона.

Загалом у Time роблять висновок, що Білий дім після розмови Трампа з Путіним не зацікавлений взагалі чинити тиск на будь-яку зі сторін конфлікту, оскільки врегулювання війни "виявилося набагато складнішим, ніж він (Трамп) думав".