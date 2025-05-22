Однак між Вашингтоном і Москвою неминучі суперечності, тому з часом США можуть запровадити нові санкції проти Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

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"Трамп побоюється, що якщо американці почнуть тиснути зараз, це призведе до того, що росіяни вийдуть з переговорів. Тоді не буде того, чого хоче президент США – подальших переговорів з Росією. Не буде економічних проєктів, про які вже мріє Трамп. Він не хоче, щоб усе це зірвалося", – припустив він.

Трамп хоче домовлятися

Володимир Фесенко зазначив, що Владімір Путін не хоче, щоб лідер Штатів вийшов з переговорів. Саме через Трамп кремлівський диктатор бере участь у переговорах що завершення війни в Україні, які насправді не потрібні Москві. Путін зараз готується до посилення війни проти України.

У найближчій перспективі жодних нових та більш радикальних санкцій проти Росії з боку США точно не буде. Однак далі усе може бути. Якщо у глухий кут зайдуть не тільки переговори щодо завершення війни, а й переговори між Трампом та Путіним, то США все-таки зрозуміють справжні цілі Путіна. Можливо, тоді Вашингтон і запровадить нові санкції.

Позиція США щодо Росії не змінюється. Трамп хоче домовлятися і про завершення війни в Україні, поки це на його порядку денному. Але водночас він хоче домовлятися з Путіним. Тут є суперечності, які рано чи пізно нагадають про себе. Вони будуть турбувати Трампа, бо будуть створювати для нього політичні, переговорні проблеми і так далі,

– вважає політолог.

Крім того, є певні проблеми з Китаєм. Зокрема, Пекін не хоче, щоб Росія почала постачати рідкісноземельні метали американцям. Це послабить переговорні позиції КНР.

Щодо Арктики, нафти, газу також можуть бути суперечності між США та Росією. Обидві країни – виробники нафти і газу. Наприклад, вони конкуренти на європейському ринку.

Неминуче будуть суперечності у переговорах між США та Росією. Це лише питання часу. Але поки що Трамп дуже хоче домовитися з Путіним. На жаль, це впливає на його дії. Зокрема, у переговорах щодо завершення війни в Україні,

– додав Фесенко.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити нові санкції проти Росії, якщо Владімір Путін продовжуватиме робити своє та не йтиме до досягнення миру. Він додав, що особисто ухвалюватиме рішення щодо наступних санкцій. Раніше державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому не вводять нові санкції проти Росії. За його словами, додаткові погрози санкціями можуть подіяти так, що Росія не захоче йти на переговори щодо миру. Однак він не виключає, що може настати момент, коли санкції будуть необхідні.