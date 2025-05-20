У Штатах бояться "злякати" Росію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також Україні може бути вигідно, якщо Трамп вийде із переговорів щодо завершення війни

Росія може відмовитися від переговорів через санкції

Держсек Рубіо під час слухань у Сенаті 20 травня заявив, що погрози додатковими санкціями можуть змусити Росію перестати говорити про припинення війни з Україною.

Він додав, що, на думку Трампа, "є цінність" у тому, що можна розмовляти з росіянами та "спонукати їх сісти за стіл переговорів".

Водночас Рубіо знову повторив, що може настати такий момент, коли нові санкції будуть необхідні.

Якщо насправді буде зрозуміло, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді та просто хочуть продовжувати війну, то до цього цілком може дійти,

– зазначив державний секретар США.

При цьому він не назвав жодних термінів.

Держсек також поспішив наголосити, що Путін не отримав жодних поступок від адміністрації Трампа.