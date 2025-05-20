Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Марка Рубіо під час слухань у Сенаті.

До теми Війна триватиме, а США вийдуть з переговорів: що на Заході пишуть про розмову Путіна і Трампа

Що сказав Рубіо про Трампа, Путіна та Україну

Сенаторка від демократів Джин Шахін, у контексті останньої телефонної розмови президентів США та Росії, заявила Марко Рубіо, що Путін просто грається з Трампом.

"Через підтримку Росії Китаєм і через те, що президент Трамп нівелював наші важелі впливу, Путін не відчуває тиску, щоб погодитися на припинення вогню в Україні", – сказала вона.

У відповідь на це держсекретар США сказав, що Владімір Путін після розмови прокинувся сьогодні та нічого не змінилося. Адже санкції проти Росії – на місці, а зброя Україні й надалі постачається.

Він (Владімір Путін – 24 Канал) не отримав жодної поступки,

– зазначив Рубіо.

Водночас головний американський дипломат заявив, що Трамп не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії.

"Якщо насправді буде зрозуміло, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді та просто хочуть продовжувати війну, то до цього цілком може дійти", – зазначив державний секретар США.

За словами Рубіо, Трамп вважає, що, якщо зараз почати погрожувати санкціями, то "росіяни перестануть говорити". А, як каже головний американський дипломат, для Америки "важливо мати можливість говорити з ними та змусити їх сісти за стіл переговорів".

До слова, після телефонної розмови з Путіним Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна "негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни". Він також зазначив, що "тон і дух розмови були чудовими".

Після розмови з російським диктатором Трамп також провів розмову із Зеленським та європейськими лідерами. Зеленський заявив, що він попросив Дональда Трампа "не ухвалювати ніякі речі" про Україну без України.