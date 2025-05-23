Он до последнего будет пытаться избегать этого шага, но ситуация может заставить его действовать ради политического выживания. Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом предположил, что ситуация может в корне измениться уже в ближайшее время.

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Когда Трамп может ввести санкции против России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил ввести 500% пошлины для стран, покупающих российские нефть, газ и уран. По словам политолога, эта инициатива формирует ядро сторонников более жесткой политики в отношении России, легитимизирует идею экономического давления и создает публичную поддержку для дальнейших санкций.

Обратите внимание! Инициативу Линдси Грэма могут поддержать около 80 сенаторов, если переговоры не дадут результатов.

Это может перерасти или в новую похожую инициативу, или же само это предложение будет проголосовано в Сенате как элемент давления на Россию. Пройдет ли она в таком виде – вопрос открытый, ведь окончательное решение принимается не только Сенатом, но и Конгрессом.

Дальнейшее развитие этой инициативы будет зависеть, в частности, от политической позиции Дональда Трампа. Если он решит возглавить процесс, то, вероятно, будет пытаться получить с этого политические дивиденды. Сейчас "земля под его ногами" уже дымится, а в случае дальнейшего обострения ситуации он может прибегнуть к более жестким мерам против России – не по убеждению, а как вынужденный шаг для спасения своих рейтингов.

Другой возможный сценарий – Трамп отступит, переложит ответственность на парламент, сказав: "Это не я – я за мир, но это решение Конгресса". Однако, по мнению Олега Саакяна, такое развитие событий маловероятно. Скорее всего, ситуация приведет к дальнейшей эскалации российско-украинской войны уже этим летом, и переговоры зайдут в тупик.

В то же время наращивание санкционного давления со стороны Европы и обострение внутренней политической ситуации в США заставит Трампа в определенный момент заявить: "Я ввожу санкции против России". Но он сделает это не по собственной инициативе, а как вынужденный политический шаг.

Он до последнего будет пытаться этого не делать, будет искать разные поводы,

– подчеркнул политолог.

Он предположил, что следующий месяц станет критическим периодом: именно тогда усилится поддержка инициатив в парламенте США. И, вероятнее всего, в середине июня Трамп окажется перед выбором: либо присоединиться к этому процессу, или потерять контроль над ситуацией, что может серьезно ударить по его электоральной поддержке.

Конечно, возможны и неожиданные "черные лебеди" – другие войны, например между Индией и Пакистаном, или дипломатические визиты Трампа в арабские страны. Однако даже в таких случаях он не сможет в полной мере капитализировать успех из-за актуальности войны в Украине. Ему и в дальнейшем будут задавать неудобные вопросы о Путине, что все больше будет его раздражать. Соответственно пространство для "приятных жестов" в сторону России для Трампа будет стремительно сужаться.