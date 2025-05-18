Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Государственного секретаря США Марко Рубио.

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Марко Рубио рассказал, может ли США ввести санкции против России

Уже в течение шести-семи недель США предупреждают Россию о том, что Сенат может принять законопроект о серьезных санкциях против нее, которые предусмотрены законопроектом Линдси Грэма. Его могут поддержать около 80 сенаторов, если переговоры не дадут результатов.

"Это не наша инициатива, а дело Конгресса, и мы уже предупредили россиян", – заявил госсекретарь США.

Рубио добавил, что настоящим прогрессом в переговорах будет, если обе стороны назовут реалистичные и конструктивные предложения. С такими условиями США будут готовы в дальнейшем вести сотрудничество для достижения мира.

Если же требования будут нереальные, мы будем по-другому оценивать ситуацию,

– прокомментировал госсекретарь США.

Чиновник добавил, что Сенат США в конце концов примет решение по законопроекту о санкциях. Однако время на размышления еще есть.