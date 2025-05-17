Как рассказали в Госдепе, Рубио приветствовал договоренность сторон об обмене пленными в формате "1000 на 1000", передает 24 Канал.

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США настаивают на прекращении огня

Также госсекретарь передал россиянам решительный сигнал от президента Трампа: США настроены достичь конца российско-украинской войны и длительного мира. Кроме того, Рубио повторил призыв Трампа к немедленному прекращению огня.

В заявлении Госдепа говорится, что мирный план, предложенный США, лучше всего определяет путь к завершению кровопролития.

Сам Марк Рубио в соцсети "Х" подчеркнул, что настал момент остановить войну.

В сегодняшнем телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым я повторил послание президента США: смерть и разрушение должны прекратиться… Не стоит упускать эту огромную возможность. Время завершить эту войну — настало,

– говорится в сообщении госсекретаря.

Напомним, что в МИД России ранее прокомментировали разговор Рубио и Лаврова. Там заявили, что приспешник Кремля поблагодарил Вашингтон за то, что тот нажал на Киев и заставил его принять предложение Путина о переговорах в Стамбуле.