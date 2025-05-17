Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское Минобороны.

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О чем говорили Лавров и Рубио

В Минобороны страны-агрессора рассказали, что Лавров и Рубио обменялись мнениями по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая.

Россияне говорят, что Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными, а также о подготовке каждой из сторон своего видения условий для перемирия.

Госсек США отметил готовность Вашингтона в дальнейшем способствовать поискам путей достижения мира.

Лавров отметил положительную роль США, которые способствовали тому, что Киев в конце концов принял предложение президента России Путина о возобновлении стамбульских переговоров,

– также заявили россияне.

Лавров якобы подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте.

Во время разговора также обсудили "некоторые другие международные и региональные проблемы", а также обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов.