Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выступление американского лидера перед журналистами.

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Трамп высказался о новых санкциях против России

Дональд Трамп отметил, что сейчас стороны конфликта и союзники переживают "достаточно критическое время". Президент готов ввести новые санкции против России, если Владимир Путин будет продолжать делать свое и не будет идти к достижению мира.

Трамп добавил, что никто кроме него не будет принимать решение об ограничениях.

Посмотрим, как поведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет... Знаете, сейчас у нас достаточно критическое время. Вчера я разговаривал в течение двух с половиной часов с президентом Путиным... Я также разговаривал со всеми европейскими - со многими из них - лидерами, но они представляли всю Европу. И я думаю, что вчера у нас состоялся очень хороший разговор,

– отметил американский президент.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что дополнительные угрозы санкциями могут подействовать наоборот. В таком случае Россия, вероятно, не захочет идти на переговоры по миру. Однако он не исключает, что может наступить момент, когда санкции будут необходимы. В частности, если Кремль будет желать продолжать кровопролитную войну.