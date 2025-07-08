Трамп заявил, что не несет ответственности за приостановку поставок оружия в Украину, – WSJ

Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским в пятницу, 4 июля, Дональд Трамп заявил, что не несет ответственности за приостановление вооруженных поставок Украине. Кроме того, американский лидер заверил, что США предоставят "столько военной помощи, сколько смогут".

Для этого Совет национальной безопасности Белого дома может собраться уже во вторник, 8 июля. Детали сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает 24 Канал.

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Кто решил приостановить помощь

После ударов по иранским ядерным объектам Трамп якобы распорядился провести проверку запасов боеприпасов Пентагона, однако не приказывал министерству заморозить поставки оружия Киеву.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что именно министр обороны Пит Гегсет при вступлении в должность инициировал проверку, "чтобы убедиться, что все, что выходит за пределы страны, соответствует интересам Америки".

Объединенный штаб Пентагона уже завершил оценку замороженной помощи Украине. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн готовит рекомендацию Гегсету относительно того, стоит ли возобновить поставки.

Напомним, по поручению Трампа США отправят в Украину дополнительное оборонительное оружие. Это будет происходить одновременно с дипломатическими усилиями Вашингтона по достижению длительного мира.