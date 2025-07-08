Для цього Рада національної безпеки Білого дому може зібратися вже у вівторок, 8 липня. Деталі повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, передає 24 Канал.

Дивіться також Поставки американської зброї можуть відновитися найближчими днями, – Politico

Хто вирішив призупинити допомогу

Після ударів по іранських ядерних об'єктах Трамп нібито розпорядився провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону, однак не наказував міністерству заморозити постачання зброї Києву.

Водночас прессекретар Білого дому Каролін Левітт заявила, що саме міністр оборони Піт Гегсет при вступі на посаду ініціював перевірку, "щоб переконатися, що все, що виходить за межі країни, відповідає інтересам Америки".

Об'єднаний штаб Пентагону вже завершив оцінку замороженої допомоги Україні. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн готує рекомендацію Гегсету щодо того, чи варто відновити постачання.

Нагадаємо, за дорученням Трампа США відправлять до України додаткову оборонну зброю. Це відбуватиметься одночасно з дипломатичними зусиллями Вашингтона щодо досягнення тривалого миру.