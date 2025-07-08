Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речниці Білого Дому Керолайн Левітт.

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Припинення допомоги – "стандартний огляд" від Гегсета

За словами Керолайн Левітт, перегляд поставок американської зброї та військової техніки стосується усіх країн, а не лише конкретно України.

Речниця Білого дому назвала це "стандартним оглядом", який глава Пентагону Піт Гегсет доручив провести, вступивши на посаду.

Цей огляд потрібен, щоб переконатися, що все, що вирушає, відповідає інтересам Америки. Це пауза, щоб переконатися, що все, що Пентагон відправляє туди, – у найкращих інтересах наших військових і наших чоловіків і жінок у формі,

– заявила вона.

До слова, WSJ пише, що нібито Трамп запевнив Зеленського, що США відновлять та надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть. Таку заяву американський президент зробив на тлі тривалих безуспішних спроб змусити Росію до переговорів щодо закінчення війни.