В Кремле довольны заявлениями Трампа относительно Крыма

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на позицию Дональда Трампа, который раскритиковал Владимира Зеленского за позицию по Крыму. Кремль доволен такими заявлениями со стороны президента США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Дмитрий Песков заявил, что слова Дональда Трампа, что "вопрос собственности Крыма не подлежит обсуждению", полностью соответствуют позиции России.

Он также сказал, что Путин выступает за достижение мира "с обеспечением интересов России". По словам прихвостня главы Кремля, это – "обязательное условие".

Пресс-секретарь российского диктатора также заявил, что, мол, Россия "нацелена на продолжение процесса урегулирования войны в Украине и ценит посреднические услуги США".

Он также повторил, что Россия "считает абсолютно неприемлемым" размещение западных миротворцев в Украине. Как говорит Песков, это создает "критические угрозы" для Москвы.

Также прихвостень Путина цинично заявил, что, мол, Украина нарушала "пасхальное перемирие", хотя на самом деле все было наоборот, а теперь оно "закончилось, и сейчас ВС России продолжают выполнение боевых задач".

К слову, ранее Дональд Трамп раскритиковал позицию Владимира Зеленского относительно юридического непризнания оккупации Крыма, назвав ее "вредной для мирных переговоров с Россией". По словам американского лидера, Украина стоит перед выбором: либо "согласиться на мир сейчас", или "продолжать войну еще 3 года с риском потерять всю страну".