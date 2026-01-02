Трамп признал, что имеет проблемы со здоровьем: в WSJ рассказали о состоянии президента США

Президент США Дональд Трамп публично признал, что регулярно употребляет большие дозы аспирина, сталкивается с отеками конечностей и время от времени испытывает трудности со слухом. В то же время он уверяет, что в целом остается в хорошей форме.

Также президент США страдает из-за отеков лодыжек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Какие проблемы со здоровьем имеет Дональд Трамп?

Трамп рассказал, что уже более 25 лет ежедневно принимает аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на рекомендации врачей уменьшить дозу, он этого не делает. Президент признает, что из-за препарата у него появляются синяки, в частности на руках, которые иногда приходится скрывать с помощью косметики.

Кроме того, глава Белого дома подтвердил, что некоторое время носил компрессионные носки из-за отеков лодыжек, но впоследствии отказался от них, объяснив это тем, что они ему "не понравились".

В материале также говорится об эпизодических проблемах со слухом: собеседникам иногда приходится говорить громче, особенно во время мероприятий с большим количеством людей. Сам Трамп настаивает, что серьезных нарушений нет, а трудности возникают только в шумных помещениях.

В октябре президент США прошел компьютерную томографию сердца и органов брюшной полости. По словам врача Белого дома Шона Барбабеллы, никаких патологий обнаружено не было. В то же время Трамп признался, что жалеет об этом обследовании, ведь оно, по его мнению, вызвало излишнее внимание к теме его здоровья.

Врач Белого дома заявил, что президент находится в "исключительно хорошем состоянии" и полностью пригоден к исполнению обязанностей главы государства. По результатам анализа ЭКГ, сердечный возраст Трампа был оценен на уровне 65 лет, хотя ему 79.

Также отмечается, что Трамп мало спит, почти не занимается физическими упражнениями, за исключением игры в гольф, и не корректирует пищевые привычки. Сам он объясняет свою энергичность "хорошей генетикой" и утверждает, что не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

У Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность