Губернаторские выборы показали серьезные политические изменения в США, – Украинский конгресс Америки

Губернаторские выборы в Соединенных Штатах Америки показали, как упала поддержка Республиканской партии. Значительная часть американцев изменила свое мнение о политике Дональда Трампа.

Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский рассказал 24 Каналу, что местные выборы в разных штатах показали, что многие американцы недовольны президентством действующего лидера США. В частности говорится о молодежи, женщинах и различных этнических меньшинствах.

"Общественные опросы показывают, что рейтинг президента Трампа с лета (2025 года – 24 Канал) падает", – сказал он.

Какие политические изменения произошли в США?

Андрей Добрянский подчеркнул, что американское общество сейчас недовольно большинством аспектов политики Дональда Трампа.

Я думаю, что самый низкий рейтинг Трампа есть в делах экономики. Только 36 – 37% американцев думают, что он руководит экономикой правильно,

– отметил он.

Во всех США состоялись различные местные выборы. По их результатам демократы одержали историческую победу.

Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки отметил, что такие результаты являются способом американцев показать недовольство президентством лидера Республиканской партии.

Как местные выборы в США могут повлиять на Трампа?