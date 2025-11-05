Губернаторські вибори показали серйозні політичні зміни у США, – Український конгрес Америки

Губернаторські вибори у Сполучених Штатах Америки показали, як впала підтримка Республіканської партії. Значна частина американців змінила свою думку щодо політики Дональда Трампа.

Директор з комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський розповів 24 Каналу, що місцеві вибори у різних штатах показали, що багато американців незадоволені президентством чинного лідера США. Зокрема мовиться про молодь, жінок та різні етнічні меншості.

Дивіться також Особистий ворог Трампа та нова надія Америки: хто такий Зохран Мамдані та як обіцяв арештувати Путіна в Нью-Йорку

"Громадські опитування показують, що рейтинг президента Трампа від літа (2025 року – 24 Канал) падає", – сказав він.

Які політичні зміни відбулись у США?

Андрій Добрянський підкреслив, що американське суспільство зараз не задоволене більшістю аспектів політики Дональда Трампа.

Я думаю, що найнижчий рейтинг Трампа є у справах економіки. Лише 36 – 37% американців думають, що він керує економікою правильно,

– зауважив він.

У всіх США відбулись різні місцеві вибори. За їхніми результатами демократи здобули історичну перемогу.

Директор з комунікацій Українського конгресу Америки наголосив, що такі результати є способом американців показати невдоволення президентством лідера Республіканської партії.

Як місцеві вибори у США можуть вплинути на Трампа?