Геополитика Европа Пробыл в отставке всего полдня: Пашинян вновь стал премьер-министром Армении
2 августа, 14:08
2
Обновлено - 14:29, 2 августа

Был в отставке всего полдня: Пашинян снова стал премьером Армении

Анастасия Колесникова

2 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке. Впрочем, за пределами должности премьера он пробыл недолго.

Армянский президент Ваагн Хачатурян подписал указ о его назначении главой правительства. 

Почему Пашинян всего за день ушел в отставку и вернулся?

7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Согласно результатам, победу одержала партия тогдашнего премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор". 

Партия Пашиняна получила 61 из 101 места в Национальном собрании. Именно это позволило ей самостоятельно формировать правительство и сохранять политическое большинство. 

Поэтому отставка Пашиняна 2 августа была только формальной процедурой. 

В этот день стартовала первая сессия армянского парламента девятого созыва. По Конституции страны, после этого правительство обязано уйти в отставку. 

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что уже подписал заявление об отставке Кабмина и передал его президенту. 

По процедуре президент Ваагн Хачатурян должен назначить нового премьера от победившей на парламентских выборах партии, что собственно он и сделал. 

Это произошло после того, как "Гражданский договор" подал президенту документы по выдвижению Пашиняна на должность премьер-министра.

Напомним, что Пашинян возглавляет правительство с 8 мая 2018 года. 

В 2020 году он подвергся серьезной критике после поражения Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Вопреки требованиям оппозиции уйти в отставку, ему удалось сохранить власть, а его партия победила на досрочных выборах 2021 года. 

Во время правления Пашиняна Армения стала активнее сближаться с Западом, развивая отношения с ЕС и США, тогда как отношения с Россией заметно ухудшились.

Связанные темы:

Никол Пашинян Новости Армении Геополитика Европа