Был в отставке всего полдня: Пашинян снова стал премьером Армении

2 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке. Впрочем, за пределами должности премьера он пробыл недолго.

Армянский президент Ваагн Хачатурян подписал указ о его назначении главой правительства.

Почему Пашинян всего за день ушел в отставку и вернулся?

7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Согласно результатам, победу одержала партия тогдашнего премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Партия Пашиняна получила 61 из 101 места в Национальном собрании. Именно это позволило ей самостоятельно формировать правительство и сохранять политическое большинство.

Поэтому отставка Пашиняна 2 августа была только формальной процедурой.

В этот день стартовала первая сессия армянского парламента девятого созыва. По Конституции страны, после этого правительство обязано уйти в отставку.

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что уже подписал заявление об отставке Кабмина и передал его президенту.

По процедуре президент Ваагн Хачатурян должен назначить нового премьера от победившей на парламентских выборах партии, что собственно он и сделал.

Это произошло после того, как "Гражданский договор" подал президенту документы по выдвижению Пашиняна на должность премьер-министра.

Напомним, что Пашинян возглавляет правительство с 8 мая 2018 года.

В 2020 году он подвергся серьезной критике после поражения Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Вопреки требованиям оппозиции уйти в отставку, ему удалось сохранить власть, а его партия победила на досрочных выборах 2021 года.

Во время правления Пашиняна Армения стала активнее сближаться с Западом, развивая отношения с ЕС и США, тогда как отношения с Россией заметно ухудшились.