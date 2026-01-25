Премьер Чехии Бабиш заявил, что вопрос самолетов L-159 для Украины "закрыт"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш окончательно закрыл вопрос о возможной передаче Украине легких штурмовиков L-159 ALCA. Он резко раскритиковал начальника Генерального штаба Карела Ржеку, который публично поддержал идею поставки.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что вопрос "закрыт". Об этом сообщает Idnes.

Смотрите также Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом в сфере ВПК в мире, – Bloomberg

Как правительство Чехии заблокировало продажу Украине L-159?

Бабиш во время съезда своего движения ANO заявил, что любые разговоры о продаже или передаче самолетов L-159 "закрыты" и отвергаются окончательно.

Нет L-159 и не будет L-159. Это закрытый вопрос,

– подчеркнул премьер.

Особую критику премьера вызвал начальник Генштаба Карел Ржека, который ранее заявил, что передача четырех самолетов не подорвет обороноспособность Чехии. Бабиш обвинил военачальника в нарушении субординации и спорах с министром обороны Яромиром Зуной.

"Он должен выстроиться, он должен знать, где ему место. Я не знаю, почему господин Ржека выступает против своего министра, это ненормально", – сказал премьер-министр о Ржеке.

Бабиш также отметил, что президент Петр Павел, который поддержал идею передачи четырех самолетов во время своей поездки в Украину, уже ведет предвыборную кампанию. Начальник Генштаба Ржека тоже считает такой шаг возможным, но правительство стоит на категорическом отказе.

"Я понимаю, что президент уже в кампании. Я не хочу тратить энергию на какие-то споры. Я хочу тратить энергию на выполнение нашей программы", – сказал Бабиш на съезде своего движения ANO.

Президент Чехии раскритиковал отказ от предоставления Украине самолетов