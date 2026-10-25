"Проект на 25 миллиардов": сможет ли "Новатэк" обойти санкции с помощью американских партнеров

Российская компания "Новатэк" пытается тайно войти в газовый проект на Аляске стоимостью 25 миллиардов долларов. Политолог Валерий Дымов заявил, что Москва стремится заинтересовать американский бизнес в обход санкций.

В эфире 24 Канала политолог Валерий Дымов обсудил материалы The New York Times о тайном финансировании россиянами строительства терминала Polar LNG в США. По его словам, представители окружения Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – обсуждали эту инициативу с российской стороной.

Попытки обойти санкции и новые требования Кремля

Эксперт отметил, что попавший под санкции российский гигант рассчитывает на снятие ограничений с собственного проекта "Арктик СПГ-2" в обмен на финансовое участие в развитии инфраструктуры на Аляске. По мнению Валерия Дымова, Кремль пытается заинтересовать американские корпорации, чтобы продвигать собственные интересы в обход международных ограничений.

Только что Украина соглашается на какие-либо условия или переговоры, россияне сразу действуют по принципу: оказанная услуга ничего не стоит. Они воспринимают это не как уступку, а как повод выдвигать новые требования,

– подчеркнул политолог.

Он также добавил, что вопрос коррупции и тайных соглашений с Кремлем становится ключевым фактором во внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах.

"Арктик СПГ-2" – флагманский завод российской компании "Новатэк" по производству сжиженного газа на севере России, работу которого практически парализовали санкции США из-за блокировки поставки газового оборудования и танкеров.

Что предшествовало

Еще в сентябре руководство Polar LNG ушло в отставку после раскрытия фактов скрытого финансирования компании подсанкционным российским "Новатеком" через фирму в ОАЭ. 24 октября расследователи сообщили, что российская сторона рассчитывала обменять предоставление технологий для платформы на Аляске на отмену санкций США против своего проекта "Арктик СПГ-2".

Ранее СМИ уже раскрыли подробности бизнес-проекта на Аляске, где Владимир Путин лично поднимал вопрос об этой инициативе во время переговоров с представителями Трампа.