Война в Украине отошла на второй план: СМИ раскрыли секретные детали переговоров между США и Россией

Подробности переговоров между Россией и США / Getty Images
Представители Дональда Трампа и Владимира Путина в ходе мирных переговоров по Украине обсудили совместный бизнес-проект на Аляске. Российская компания "Новатэк" тайно инвестировала в добычу сжиженного природного газа в США.
Подробности сообщает издание The New York Times.
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Что говорили на встречах россияне и американцы?
Владимир Путин лично поднимал вопрос о реализации бизнес-инициативы во время встреч со специальными посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
В то же время пока нет доказательств того, что американские переговорщики знали о связях стартапа Polar LNG с подсанкционным российским концерном.
Схема предусматривала создание большой морской платформы у побережья Аляски для сжижения природного газа, образующегося в качестве побочного продукта при добыче нефти.
Российский концерн "Новатэк" планировал получить статус миноритарного акционера и выделить до 15 миллионов долларов на развитие этой инфраструктуры.
Тайные встречи и финансирование через ОАЭ
В конце августа в Абу-Даби состоялась встреча представителей Polar LNG и ее материнской структуры Tech Wave Industrial Projects Management с руководством "Новатэка".
Уже в начале сентября заместитель председателя правления российской компании Денис Соловьев сообщил о принятии необходимых решений и анонсировал перечисление первого транша в размере 5 миллионов долларов.
Бывший генеральный директор Polar LNG Джоэл Риддл рассказал, что сначала считал источником инвестиций компанию из Объединенных Арабских Эмиратов. Узнав о непосредственном участии российской стороны, он вместе с двумя топ-менеджерами покинул свой пост и призвал американскую администрацию провести проверку.
Юридическая фирма Baker Botts в своих меморандумах также предупреждала о рисках нарушения санкционного режима.
Это не только незаконно, но и противоречит интересам США – позволять российским технологиям контролировать коммерческое освоение арктического газа на северном побережье Аляски
Экологические и геополитические угрозы
Реализация этого замысла сталкивается с серьезными препятствиями, среди которых необходимость получения множества разрешений, экологические риски и конкуренция с другим масштабным проектом газопровода стоимостью 50 миллиардов долларов.
Бывший американский дипломат Джеффри Пэйетт критически оценил возможное сотрудничество. По его мнению, такие договоренности создают угрозы для геополитических интересов Вашингтона и формируют ложное впечатление, будто Кремль может избежать ответственности за свои действия.
Кстати, ранее мы писали, что Дональд Трамп может поддерживать Россию не столько ради достижения мира, сколько из-за собственных интересов. На фоне украинских ударов, ослабляющих российскую экономику, Москва, вероятно, предлагает США крупные деловые сделки. Генеральный директор Hermitage Capital Management Уильям Браудер в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил, что Трамп фактически встал на сторону России с самого начала своего президентства.
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