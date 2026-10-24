Подробности сообщает издание The New York Times.

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Что говорили на встречах россияне и американцы?

Владимир Путин лично поднимал вопрос о реализации бизнес-инициативы во время встреч со специальными посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

В то же время пока нет доказательств того, что американские переговорщики знали о связях стартапа Polar LNG с подсанкционным российским концерном.

Схема предусматривала создание большой морской платформы у побережья Аляски для сжижения природного газа, образующегося в качестве побочного продукта при добыче нефти.

Российский концерн "Новатэк" планировал получить статус миноритарного акционера и выделить до 15 миллионов долларов на развитие этой инфраструктуры.

Тайные встречи и финансирование через ОАЭ

В конце августа в Абу-Даби состоялась встреча представителей Polar LNG и ее материнской структуры Tech Wave Industrial Projects Management с руководством "Новатэка".

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Уже в начале сентября заместитель председателя правления российской компании Денис Соловьев сообщил о принятии необходимых решений и анонсировал перечисление первого транша в размере 5 миллионов долларов.

Бывший генеральный директор Polar LNG Джоэл Риддл рассказал, что сначала считал источником инвестиций компанию из Объединенных Арабских Эмиратов. Узнав о непосредственном участии российской стороны, он вместе с двумя топ-менеджерами покинул свой пост и призвал американскую администрацию провести проверку.

Юридическая фирма Baker Botts в своих меморандумах также предупреждала о рисках нарушения санкционного режима.

Это не только незаконно, но и противоречит интересам США – позволять российским технологиям контролировать коммерческое освоение арктического газа на северном побережье Аляски– заявил Джоэл Риддл.

Экологические и геополитические угрозы

Реализация этого замысла сталкивается с серьезными препятствиями, среди которых необходимость получения множества разрешений, экологические риски и конкуренция с другим масштабным проектом газопровода стоимостью 50 миллиардов долларов.

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Бывший американский дипломат Джеффри Пэйетт критически оценил возможное сотрудничество. По его мнению, такие договоренности создают угрозы для геополитических интересов Вашингтона и формируют ложное впечатление, будто Кремль может избежать ответственности за свои действия.

Кстати, ранее мы писали, что Дональд Трамп может поддерживать Россию не столько ради достижения мира, сколько из-за собственных интересов. На фоне украинских ударов, ослабляющих российскую экономику, Москва, вероятно, предлагает США крупные деловые сделки. Генеральный директор Hermitage Capital Management Уильям Браудер в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил, что Трамп фактически встал на сторону России с самого начала своего президентства.