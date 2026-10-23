Трамп встал на сторону Путина ради денег: что Кремль предложил Белому дому

Генеральный директор Hermitage Capital Management Уильям Браудер в эксклюзивном интервью для 24 Канала заявил, что Трамп с самого начала своего президентства фактически встал на сторону России. Он объяснил, что может стоять за "дизельным соглашением", какие выгоды Кремль предлагает Белому дому и почему Путину нужна помощь.

Реклама Adv

популярные видео

Что Трамп может получить от России?

По мнению Браудера, Дональд Трамп стремится не только к сотрудничеству США с Россией, но и к личной выгоде. Среди возможных выгод он назвал активы "Лукойла", "Северный поток" и около 20 других соглашений, которые, по его словам, предложил российский переговорщик Кирилл Дмитриев.

Дональд Трамп на стороне Путина и хочет вести бизнес с Россией– заявил Браудер.

Полный разговор с Браудером: смотреть видео

Зачем Путину помощь Трампа?

Браудер убежден, что российская экономика несет серьезные убытки из-за украинских ударов. По его оценке, дроны уничтожили около половины мощностей российских НПЗ. Также под ударами оказываются нефтяные терминалы и другие экономические объекты.

Реклама

Эксперт предполагает, что именно Путин мог попросить Трампа о помощи, а "дизельное соглашение" могло стать поводом для давления на Киев, чтобы заставить Украину прекратить атаки на российские НПЗ.

Трамп оказывает Путину большую услугу– подчеркнул Браудер.

Напомним, что так называемое "дизельное соглашение" предусматривает поставки российского дизельного топлива на рынки США и мира. Администрация Дональда Трампа объясняет эту договоренность стремлением снизить цены на топливо, однако критики предупреждают, что ослабление санкций может принести России дополнительные доходы.

Браудер сомневается, что у Вашингтона достаточно рычагов, чтобы заставить Украину и Европу принять выгодные Кремлю договоренности. Он также считает, что Украина способна продолжать борьбу, несмотря на трудности с американской поддержкой.

Наиболее реалистичным сценарием в ближайшее время эксперт назвал воздушное перемирие. Он прогнозирует, что война может завершиться по сценарию Корейской войны – без полноценного мирного договора, но с постепенным снижением интенсивности боевых действий. Для этого, по его мнению, Украина должна и в дальнейшем наносить России экономический ущерб.