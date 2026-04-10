Несмотря на всю поддержку Москву: Россия допускает поражение Орбана на выборах, – СМИ
- Россия предполагает, что партия Виктора Орбана может проиграть на парламентских выборах в Венгрии, несмотря на поддержку.
- Российские СМИ планируют подать возможное поражение Орбана как "цветную революцию", осуществленную Европейским Союзом.
Российские власти предполагают, что партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" потерпит поражение на предстоящих парламентских выборах в стране, запланированных в конце недели –в воскресенье, 12 апреля.
Об этом сообщает Meduza со ссылкой на двух собеседников, приближенных к политическому блоку администрации российского диктатора Владимира Путина.
Как Россия оценивает ситуацию Орбана?
По данным росСМИ, российское посольство отрицает вмешательство в предвыборную кампанию в Венгрии, однако один из собеседников уточнил, что со стороны Москвы происходит "содействие" в продвижении в соцсетях.
Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и выиграть по партспискам сначала были. Затем желательным сценарием начала считаться победа с учетом одномандатных округов. Сейчас предполагают, что и этого не будет,
– рассказал один из источников.
Собеседник издания и технолог, который работает с Кремлем, заявили, что возможный проигрыш партии Орбана будет подан в подконтрольных власти российских СМИ как "цветная революция", которую совершил Евросоюз.
В то же время для самого диктатора Владимира Путина, по мнению источников, виновным в проигрыше представят самого Виктора Орбана, мол, даже при поддержке российской стороны он и его команда "ничего не смогли".
Что этому предшествовало?
Financial Times и The Washington Post сообщали об активных попытках России помочь Виктору Орбану и его партии на предстоящих выборах. Отмечали, что администрация диктатора даже одобрила план улучшения рейтингов.
Согласно этому плану, Виктора Орбана должны были показать "сильным лидером с друзьями по всему миру". Также ожидались информационные атаки против его главных оппонентов, речь идет о партии "Тиса", которые возглавляет Петер Мадьяр.
Главного соперника Орбана российская сторона хотела представить игрушкой Европейского Союза. Вскоре после подобных публикаций в западных СМИ, Кремль опроверг такие обвинения, назвав их "фейком".
Шансы на победу Орбана уменьшаются
По словам аналитиков, недавний слив телефонного разговора Виктора Орбана с диктатором Владимиром Путиным вызвал большой скандал в Венгрии, повысив антироссийские настроения среди венгров.
Также недавно на предвыборном митинге Виктора Орбана его встретили возгласами "Русские, домой" ("Ruszkik haza"). Такие слова были символом восстания 1956 года против советской оккупации в Венгрии.
За несколько дней до выборов пока еще действующий венгерский премьер обратился к гражданам и заявил о риске потери достижений страны в случае смены власти, обвинив иностранные спецслужбы во вмешательстве в выборы.