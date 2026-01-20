"Проклятие 5-го года президентства": Трамп столкнулся с отметкой, которая может стать катастрофой

Через год своего пребывания в должности президент США Дональд Трамп сломя голову бросается в страшное "проклятие пятого года". История полна лидеров, которые страдали от ужасных пятых годов, но те, кто изучает "проклятие", должны быть готовы к уродливой новой главе в своей работе.

Об этом говорится в материале MS.now.

Действительно ли Трамп столкнулся с "проклятием пятого года"?

Последний национальный опрос CNN прогнозировал всевозможные ужасные новости для Белого дома, но одна цифра выделялась: 58%. Это процент американцев, которые сказали, что считают первый год второго срока Дональда Трампа провалом.

Поскольку годовщина второй инаугурации президента порождает серьезные размышления и воспоминания, доказательства провала республиканца являются убедительными.

Это был год, обозначенный скандалами и коррупцией, захватом власти и ложью, насилием и злоупотреблениями, местью и невыполненными обещаниями, разорванными союзами и разрушением институтов – как метафорических, так и буквальных.

С начала современных опросов общественного мнения только Ричард Никсон имел более низкий рейтинг одобрения в конце своего пятого года в Белом доме, а к лету шестого года Никсон ушел в отставку. Помня об этой истории, журналист Сви Бенен говорит, что в последнее время много думал о более широкой закономерности.

Он отмечает, что в 2020 году Центр Миллера Университета Вирджинии и Центр президентских переходных должностей опубликовали отчет о "проклятии пятого года", в котором было отмечено интересное историческое явление.

Хотя пятый год президентства должен быть символическим и существенным новым началом, он часто омрачается политическими распрями, серьезными кризисами и провальными законодательными программами,

– говорится в отчете.

Несколько лет назад, в 2013 году, Politico опубликовал соответствующий отчет об этой тенденции. Отмечается, что есть что-то в самом пятом году, какой-то неизменный закон американского политического календаря, который обрекает президентов на жалкое время после их второй инаугурации.

Возможно, "дело в президентах и их похмелье после переизбрания, или в возобновившейся решимости их оппонентов сорвать повестку дня Белого дома, или, возможно, это просто проблема неизбежной усталости общественности".

Хотя нет оснований серьезно относиться к идее настоящего "проклятия", нельзя отрицать тот факт, что очень многие президенты имели трудности на своем пятом году в Белом доме.

Например, на пятом году Франклина Делано Рузвельта легендарный президент-демократ отказался от расходов Нового курса, которые остановили экономический прогресс.

Однако это было только начало. Уотергейтский скандал разразился в течение пятого года правления Ричарда Никсона. Тогда как скандал "Иран-контрас" разразился в течение пятого года правления Рональда Рейгана. Отношения Билла Клинтона с Моникой Левински начались в течение его пятого года правления.

И Джордж Буш-младший пытался приватизировать социальное обеспечение на пятом году своего правления, что помогло демократам вернуть себе Конгресс через год.

Существуют различные теории, объясняющие, почему "проклятие пятого года" продолжается, но журналист считает, что все сводится к одному: гордыне. К пятому году президенты не только начинают преувеличенно осознавать свои силы и навыки, но и знают, что им больше никогда не придется сталкиваться с избирателями.

Трамп, подпитанный авторитарным видением, подстрекаемый подхалимами и ободренный Конгрессом, довел это до новых глубин в течение своего пятого года, приняв идею, что он может делать все, что ему заблагорассудится, игнорируя законы и институты по своему усмотрению, ограниченный только своим искаженным чувством собственной "морали".

Хотя американская история полна катастрофически плохих пятых лет президентства, тем, кто изучает "проклятие пятого года", следует подготовиться к новому драматическому разделу в своей работе, ведь вместо того, чтобы пытаться избежать исторического бедствия, Трамп решительно бросился в него, создав худший пятый год из всех.

