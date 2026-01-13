Готовится что-то массированное: политолог ответил, вмешаются ли США в протесты в Иране

В Иране продолжаются масштабные протесты. Наряду с тем в западных изданиях есть информация, что США не останутся в стороне от этих процессов.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что иранские власти хотят демонстрировать стабильность. Впрочем иранские протесты могут родить нового лидера.

Что происходит на протестах в Иране?

Чаленко отметил, что в Иране отключен интернет. Только благодаря Маску, который включил Старлинки там, мы можем понимать, что там происходит. Однако и этого недостаточно. Ситуация обостряется. Положительных сценариев для режима фактически нет.

Разве действительно эвакуироваться в Москву, согласно тем планам, что попали в западные СМИ. Китай может посылать США, чтобы те не вмешивались в ситуацию. Впрочем подобные сигналы могли быть и перед американской атакой на иранские ядерные объекты летом прошлого года,

– отметил политолог.

Он продолжил, что США все равно пошли на конкретную военную операцию.

Как США могут вмешаться в протесты сейчас?

По словам руководителя Центра анализа и стратегий, продолжается переброска американских сил в Европу. То же самое происходило летом перед атакой на ядерные объекты Ирана. Те же самые самолеты постоянно перевозят необходимое оборудование.

"То есть, сейчас готовится что-то массированное. Я на самом деле не исключаю, что вся истерия вокруг Гренландии, Мексики, Кубы, уже и Канада пошла в ход – это все попытки создать информационный зонтик для того, чтобы действительно подготовить кампанию против Ирана", – подчеркнул Чаленко.

Он добавил, что Иран надо дожимать. Однако таким образом, чтобы иранцы поняли, что операция США и вероятно союзников не является нарушением суверенитета Ирана. Говорится лишь о свержении режима, а не о раздирании Ирана на куски.

