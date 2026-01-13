Готується щось масоване: політолог відповів, чи втрутяться США в протести в Ірані

В Ірані тривають масштабні протести. Поряд із тим у західних виданнях є інформація, що США не лишаться осторонь цих процесів.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що іранська влада хоче демонструвати стабільність. Утім іранські протести можуть народити нового лідера.

Цікаво Доктрина Монро 2․0 і розкол НАТО: світ неминуче поглинає епоха агресивних імперій і право сильного

Що відбувається на протестах в Ірані?

Чаленко зазначив, що в Ірані відключений інтернет. Тільки завдяки Маску, який увімкнув Старлінки там, ми можемо розуміти, що там відбувається. Однак і цього недостатньо. Ситуація загострюється. Позитивних сценаріїв для режиму фактично немає.

Хіба дійсно евакуюватись до Москви, згідно з тими планами, що потрапили в західні ЗМІ. Китай може надсилати США, щоб ті не втручались у ситуацію. Утім подібні сигнали могли бути й перед американською атакою на іранські ядерні об'єкти влітку минулого року,

– зауважив політолог.

Він продовжив, що США все одно пішли на конкретну військову операцію.

Як США можуть втрутитись у протести зараз?

За словами керівника Центру аналізу та стратегій, продовжується перекидання американських сил у Європу. Те саме відбувалось улітку перед атакою на ядерні об'єкти Ірану. Ті ж самі літаки постійно перевозять необхідне устаткування.

"Тобто, зараз готується щось масоване. Я насправді не виключаю, що вся істерія довкола Гренландії, Мексики, Куби, вже й Канада пішла в хід – це все намагання створити інформаційну парасолю для того, щоб дійсно підготувати кампанію проти Ірану", – наголосив Чаленко.

Він додав, що Іран треба дотискати. Однак таким чином, щоб іранці зрозуміли, що операція США та ймовірно союзників не є порушенням суверенітету Ірану. Мовиться лише про повалення режиму, а не про роздирання Ірану на шматки.

Протести в Ірані: що відомо