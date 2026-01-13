Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що іранська влада хоче демонструвати стабільність. Утім іранські протести можуть народити нового лідера.

Що відбувається на протестах в Ірані?

Чаленко зазначив, що в Ірані відключений інтернет. Тільки завдяки Маску, який увімкнув Старлінки там, ми можемо розуміти, що там відбувається. Однак і цього недостатньо. Ситуація загострюється. Позитивних сценаріїв для режиму фактично немає.

Хіба дійсно евакуюватись до Москви, згідно з тими планами, що потрапили в західні ЗМІ. Китай може надсилати США, щоб ті не втручались у ситуацію. Утім подібні сигнали могли бути й перед американською атакою на іранські ядерні об'єкти влітку минулого року,

– зауважив політолог.

Він продовжив, що США все одно пішли на конкретну військову операцію.

Як США можуть втрутитись у протести зараз?

За словами керівника Центру аналізу та стратегій, продовжується перекидання американських сил у Європу. Те саме відбувалось улітку перед атакою на ядерні об'єкти Ірану. Ті ж самі літаки постійно перевозять необхідне устаткування.

"Тобто, зараз готується щось масоване. Я насправді не виключаю, що вся істерія довкола Гренландії, Мексики, Куби, вже й Канада пішла в хід – це все намагання створити інформаційну парасолю для того, щоб дійсно підготувати кампанію проти Ірану", – наголосив Чаленко.

Він додав, що Іран треба дотискати. Однак таким чином, щоб іранці зрозуміли, що операція США та ймовірно союзників не є порушенням суверенітету Ірану. Мовиться лише про повалення режиму, а не про роздирання Ірану на шматки.

Протести в Ірані: що відомо