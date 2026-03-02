Яка зараз ситуація в Ірані?

Офіційні канали КВІР вночі поширили інформацію про скасування фетви Алі Хаменеї щодо заборони ядерної зброї. Про це пише Ігор Семиволос.

Читайте також За крок до третьої світової: що далі буде на Близькому Сході та на які наслідки чекає весь світ

Це розцінюється як останній акт шантажу, що спровокував коаліцію на підготовку ударів по підземних об'єктах у Фордо. Безглузді, як на мене, заяви, що вчергове свідчать про подальшу фрагментацію оперативного управління.

Спостерігається найглибший конфлікт між регулярною армією (Артеш) та Корпусом вартових за останні 40 років. Одразу зазначу, щоб не закидали гнилими помідорами: верифікувати це дуже важко, але сигнали надходять (можливо, як частина дезінформації), тож я вам про них розкажу.

Отже, верифіковано локальні сутички в Тегерані (район урядового кварталу та штаб-квартири "Валі-е-Аср"). Підрозділи Артеш начебто відмовилися передавати КВІР резерви ППО та брати участь у придушенні вуличних протестів.

Повідомляється про дистанціювання генералітету Артеш від "суїцидальних" наказів КВІР щодо атак на танкери та бази США. Армія позиціює себе як "інститут національного порятунку" для постреволюційного періоду. За інформацією Інституту вивчення війни, удари Ізраїлю по штабах КВІР (Thar-Allah) значно підірвали здатність "вартових" контролювати столицю.

Після підтвердження смерті рахбара протести спалахнули з новою силою в Тегерані, Ісфагані та Ширазі. Гасла – прямі вимоги повалення ісламської республіки.

Підтверджується масовий етап політичних в'язнів із в'язниць "Евін" та "Раджаї-Шахр". Їх перевозять до стратегічних об'єктів (Натанз, штаби КВІР), щоб використовувати як живі щити. Це змусило коаліцію коригувати графік ударів по центру столиці.

Принц Реза Пехлеві офіційно закликав силовиків переходити на бік народу, заявивши, що "режим доживає останні години".

Як світ реагує на події в Ірані?

Хороша новина: завдяки втручанню Мохсена Резаї та тиску Китаю, Ормузьку протоку відкрили до початку торгів у понеділок. Це збило паніку на ринку нафти (Brent торгується на рівні 78 – 80 доларів).

ОАЕ та Саудівська Аравія успішно відбили масовані ракетні атаки КВІР (True Promise IV). Позиція арабських столиць – повна нейтралізація іранської загрози. Те, що Україна згадується як важливий елемент посилення протиповітряної оборони країн Затоки, – добрий знак. Вчасна заява Зеленського про це – нам плюс у карму.

Велика Британія, Франція та Німеччина висловили підтримку праву іранського народу на демократичний транзит, що є дипломатичним "зеленим світлом" для дій коаліції.

Відмова Росії втрутитися в конфлікт на боці Тегерана почута в Пекіні та Пхеньяні як сигнал про немічність Москви. Спроби Кремля зв'язатися з Вашингтоном напряму з цього питання виявилися невдалими.

Пекін переходить до прямого управління кризою (кейс Ормузької протоки). Добре це чи погано – поки не зрозуміло, але ажіотаж на ринках збили.

Підсумуємо: у Тегерані панує "двовладдя" між паралізованою Перехідною радою та радикальним крилом КВІР, яке готове до ядерної ескалації. Наступні 48 годин стануть вирішальними для формалізації капітуляції режиму або подальшої ескалації – якщо буде чим.