"Только ухудшил ситуацию": Калифорния подаст в суд на администрацию Трампа

Американский штат Калифорния подаст иск против администрации Дональда Трампа из-за привлечения Национальной гвардии для подавления беспорядков. В штате считают такие действия незаконными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Почему Калифорния подает в суд

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Дональда Трампа в том, что президент "подливает масла в огонь" этого кризиса.

Дональд Трамп создал те условия, которые вы видите сегодня на своих экранах. Он лишь усугубил ситуацию... еще с момента, как объявил, что берет под контроль Национальную гвардию. Мы обжалуем это в суде уже завтра (9 июня, – 24 Канал),

– заявил Ньюсом.

Он также раскритиковал заявления Трампа о том, что военные якобы гарантировали безопасность. По его словам, президент объявлял, что "все спокойно", когда Национальная гвардия еще даже не была развернута.

Ньюсом подчеркнул, что федеральный приказ о развертывании Нацгвардии нарушил установленные протоколы, которые предусматривают согласование с губернаторами штатов.

Есть процесс. Ему (Трампу, – 24 Канал) было безразлично к этому,

– подытожил Гэвин Ньюсом.

Напомним, 6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против рейдов Иммиграционной и таможенной служб (ICE), во время которых были задержаны по меньшей мере 44 человека, которые якобы нарушили иммиграционное законодательство страны. Этот шаг предусмотрен политикой Дональда Трампа.

В ответ на беспорядки президент решил ввести 2 000 бойцов Национальной гвардии США, которые 8 июня прибыли в центр города вместе с воинами 79 пехотной бригады.