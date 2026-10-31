"Вы не судьи": президент Польши прорвался в Конституционный трибунал

В ночь на 31 октября президент Польши Кароль Навроцкий силой проник в здание Конституционного трибунала в Варшаве. Глава государства впустил внутрь отстраненного от должности заместителя председателя суда.

Навроцкий вошел в здание около часа ночи по местному времени, сообщает Onet. На видеозаписи, обнародованной его пресс-секретарем, видно, как главу государства толкают у входной двери.

Навроцкий пробрался в суд

В Канцелярии президента отметили, что остановить его пытались избранные нынешним Сеймом судьи Анна Корвин-Петровская и Кристиан Маркевич. Именно Корвин-Петровская накануне объявила, что отстраняет председателя трибунала.

Вы не являетесь судьями Конституционного трибунала,

– заявил ей Навроцкий.

Навроцкий прорвался через толпу: смотрите видео

Вместе с польским президентом в здание вошли первый председатель Верховного суда Збигнев Капинский и глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий. Они провели заместителя председателя учреждения Бартломея Соханского. Он занял свой рабочий кабинет и назвал приказы о своем отстранении "несуществующими документами".

Избранные нынешним парламентом судьи наотрез отказались отдавать ключи от кабинетов. А представители правительства сообщили о попытках сотрудников Канцелярии президента забрать их силой.

У входа в трибунал продолжались столкновения демонстрантов с правоохранителями, которые заблокировали вход и предупредили о готовности применить силу.

Лидер оппозиционной "Конфедерации" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак назвал ночные действия президента успехом и предположил, что противостояние продлится неделями или даже месяцами. На фоне обострения ситуации посол Польши в Румынии Павел Солох подал в отставку.

Обострение кризиса вокруг судебной власти

Ситуация вокруг трибунала достигла пика вечером 30 октября, когда полицейские заблокировали здание из-за сообщения о возможной опасности для судей. Тогда же Анна Корвин-Петровская, как новоизбранный судья с наибольшим стажем, отстранила на месяц главу учреждения Богдана Свенчковского, а генеральный прокурор подал ходатайство о снятии с него и его заместителя иммунитета.

Напомним, из-за начала противостояния у здания суда Кароль Навроцкий прервал полет в Сенегал.