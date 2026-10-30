Навроцкий прервал зарубежный визит из-за обострения вокруг Конституционного трибунала

Об этом пишут "Rzeczpospolita" и RFM24.

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Что происходит в Польше

Эскалация развернулась непосредственно в здании Конституционного трибунала Польши. Судья Анна Корвин-Пьотровская, которая является самой опытной среди вновь избранных членов учреждения, опубликовала официальное распоряжение о временном отстранении на один месяц председателя Трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского.

Обострение ситуации вокруг Конституционного трибунала в Польше: смотрите видео

В документе отмечается, что руководство отстранено из-за действий, которые сделали невозможным созыв Общего собрания для утверждения бюджета учреждения на 2027 год. Кроме того, им вменяют произвольное назначение судебных коллегий и систематический недопуск к работе пяти судей, законно избранных польским парламентом.

Около 18:20 на территорию учреждения прибыли полицейские наряды. Правоохранители отреагировали на официальное сообщение Корвин-Пьотровской о возможной угрозе безопасности судей и сотрудников суда.

Обострение ситуации вокруг Конституционного трибунала в Польше: смотрите видео

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Параллельно с этими событиями генеральный прокурор Вальдемар Журек нанес мощный юридический удар. Он подал в Трибунал пять масштабных ходатайств о снятии судейского иммунитета: четыре касаются непосредственно Свенчковского, а еще одно направлено против Соханского.

Юридическое и политическое сообщество Польши мгновенно разделилось в оценках. Официальный аккаунт Трибунала в сети X, который до сих пор контролируется прежней пресс-службой, назвал решение незаконным вмешательством и заявил о "государственном перевороте", утверждая, что эти действия подпадают под статью 128 Уголовного кодекса Польши. Дисциплинарный представитель PiS Кароль Карский также публично поддержал эту риторику. В свою очередь бывший глава учреждения Ежи Стемпень подчеркнул, что формальные основания для такого распоряжения существуют, хотя другие юристы ставят полномочия Корвин-Пьотровской под сомнение.

На фоне институционального хаоса резко обострилось противостояние между действующим правительством и оппозицией по поводу европейского вектора страны. Премьер-министр Дональд Туск отреагировал на события жестким заявлением:

Либо через год вы устраните их из парламента, либо они выведут нас из Евросоюза.