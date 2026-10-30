Навроцький перервав закордонний візит через загострення навколо Конституційного трибуналу

Про це пише Rzeczpospolita та RFM24.

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Що відбувається у Польщі

Ескалація розгорнулася безпосередньо в будівлі Конституційного трибуналу Польщі. Суддя Анна Корвін-Пйотровська, яка є найстаршою за стажем серед новообраних членів установи, опублікувала офіційне розпорядження про тимчасове відсторонення на один місяць голови Трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломєя Соханського.

Загострення навколо Конституційного трибуналу у Польщі: дивіться відео

У документі зазначається, що керівництво усунуто через дії, які унеможливлювали скликання Загальних зборів для ухвалення бюджету установи на 2027 рік. Крім того, їм закидають свавільне призначення судових колегій та систематичний недопуск до роботи п'ятьох суддів, законно обраних польським парламентом.

Близько 18:20 на територію установи прибули наряди поліції. Правоохоронці відреагували на офіційне повідомлення Корвін-Пйотровської про можливу загрозу безпеці для суддів і працівників суду.

Загострення навколо Конституційного трибуналу у Польщі: дивіться відео

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Паралельно з цими подіями генпрокурор Вальдемар Журек завдав потужного юридичного удару. Він подав до Трибуналу п'ять масштабних клопотань про зняття суддівського імунітету: чотири стосуються безпосередньо Свєнчковського, і ще одне спрямоване проти Соханського.

Юридична та політична спільнота Польщі миттєво розділилася в оцінках. Офіційний акаунт Трибуналу в мережі X, який досі контролюється старою пресслужбою, назвав рішення незаконним втручанням та заявив про "державний переворот", стверджуючи, що дії підпадають під статтю 128 Кримінального кодексу Польщі. Дисциплінарний речник PiS Кароль Карський також публічно підтримав цю риторику. Натомість колишній голова установи Єжи Стемпєнь наголосив, що формальні підстави для такого розпорядження існують, хоча інші юристи ставлять повноваження Корвін-Пйотровської під сумнів.

На тлі інституційного хаосу різко загострилося протистояння між чинним урядом та опозицією щодо європейського вектора країни. Прем'єр-міністр Дональд Туск відреагував на події жорсткою заявою:

Або за рік ви усунете їх із парламенту, або вони виведуть нас із Євросоюзу.