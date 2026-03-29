Во всех штатах США вспыхнули митинги против Трампа: политолог раскрыл скрытые причины

В США прошли митинги против внутренней и международной политики президента. Определенные внутренние провалы Трампа, его правительственная и миграционная политики, атака на Иран, которая привела к росту цен на АЗС – дали почву для демократов начинать социальную кампанию недовольства лидером США.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог и президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, добавив, что, согласно замыслу, это должно наложить отпечаток и на рейтингах Республиканской партии.

О чем дискутирует окружение Трампа?

Протесты в Соединенных Штатах происходят накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые запланированы осенью этого года. Демократическая партия уже оправилась от политического нокаута по результатам президентских выборов 2024-го и теперь готовится к этим выборам, которые, по мнению политолога, ей следует воспринимать как последний бой.

"Я сделал бы особый акцент на том, что недавно сказал сам Дональд Трамп. Он озвучил, что когда разберется с Ираном, то перейдет к самой большой угрозе США – демократов. То есть, он всегда их держит в голове, понимая, что они будут наносить ему во внутренней политике много проблем", – озвучил Буряченко.

По словам политолога, сейчас в окружении Трампа продолжается большая дискуссия, продолжать ли ему сосредотачивать внимание на внешних победах, или переключиться на внутреннюю американскую повестку дня. Однако, он убежден, что команда Трампа, возможно, и завершила бы войну в Иране, но сейчас не может этого сделать, потому что слишком втянулась в этот процесс.

Политолог рассказал, что модель Трампа не предусматривает каких-то глобалистских подходов, как это было у демократов. Он формулирует внутреннюю и внешнюю политики как антиглобализм. Все, что делали демократы, Трамп воспринимает как деструктивную государственную политику.

Как только у него появится возможность в политическом поле атаковать их, он это будет делать",

– считает Буряченко.

Принимая во внимание накал эмоций в определенных штатах, такое социальное возмущение и противостояние американского общества, как прогнозирует политолог, может перерасти в значительно большие процессы. Тогда уже Трампу будет ни до Венесуэлы, ни до Ирана, ни до Гренландии.

Протесты в США: что в них не так?

Анализируя события в США, политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов высказался о том, что Трамп начинал войну в Иране, с целью устроить себе маленькую победу и в частности отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако протестные настроения внутри его страны только усилились.

Это наиболее массовые протесты против Дональда Трампа. Сейчас у него самый низкий рейтинг одобрения за обе каденции. Единственное, что может вселить в него определенный оптимизм, это то, что пока эти митинги не имеют лидера,

– озвучил Несвитайлов.

По словам эксперта-международника, сегодня такие протестные акции американцев выглядят довольно хаотично, не имея мощного организатора и вожака. По его мнению, не хватает четкого и понятного алгоритма действий, плана.

