Массовые протесты в Турции: почему люди бунтуют против Эрдогана и кто такой Экрем Имамоглу

Примерно раз в 10 лет авторитетный (да, не авторитарный и не автократический) правитель Турции Реджеп Тайип Эрдоган успешно "спасает" страну. В 2016-м – от военной хунты, а в 2025-м – от страшной коррупции и "курдской угрозы". По странному совпадению врагами и предателями становились политические оппоненты президента.

24 Канал рассказывает, что происходит сейчас в Турции и констатирует появление в, казалось бы, привычном для Эрдогана уравнении новой "неизвестной" – гражданского общества.

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Что стало причиной протестов в Стамбуле

Утром 19 марта 2025 года турецкие силовики провели масштабную операцию, в результате которой были задержаны 105 чиновников, бизнесменов и журналистов во главе с популярным мэром турецкого мегаполиса Стамбула Экремом Имамоглу. За ним лично пришли, по его же словам, "сотни полицейских", чтобы провести обыск и доставить в отделение полиции.

О задержании Имамоглу мгновенно рассказали соцсети, которые сейчас играют роль сарафанного радио. Люди начали массово выходить на улицы и организовываться в стихийные митинги. Силовики попытались этому помешать, но ни остановка общественного транспорта и военные патрули, ни официальный запрет митингов на 4 суток и страх арестов, ни слезоточивый газ, ни дубинки, ни выключенный интернет и заблокированные или приторможенные соцсети (X, YouTube, Instagram и TikTok) не помешали протестам.

Начало протестов в Турции: смотрите видео

Несмотря на реальную угрозу "силового варианта" люди впервые за много лет массово вышли на улицы, чего не было, пожалуй, с 2013 года и протестов на площади Таксим. Тогда они начались, напомним, как стихийный митинг против вырубки деревьев в парке в центре Стамбула, но быстро распространились на всю страну и едва не стали революцией. Сейчас протесты сразу приобрели характер антиправительственных и, что самое важное, шокировали своим размахом.

Это точно уже не была "обычная среда в Стамбуле". Потому что остановился транспорт, люди массово проигнорировали учебу и работу, чтобы присоединиться к акциям протеста.

Протесты в Турции: смотрите видео

Вечерние видео из спальных районов Стамбула, где люди на балконах образовали по примеру китайцев времен принудительной коронавирусной изоляции протестные оркестры из кастрюль и другой посуды, мгновенно стали вирусными. А включение и выключение света в домах в унисон "музыке" добавило событиям какого-то нереального вайба.

В Украине по душе пришлись другие видео – со скандированием молодежи возле столичного университета "Кто не скачет, тот Тайип" (Zıplamayan Tayyipçi – 24 Канал). Это сразу напомнило наш Майдан и веселую кричалку "Кто не скачет, тот"... (сами знаете кто – 24 Канал). В отечественном сегменте соцсетей это мгновенно было растолковано как "украинский след".



Впрочем, должны разочаровать публику, потому что "Кто не скачет" – это популярный по всей Европе "заряд" футбольных болельщиков, который имеет соответствующую локализацию в каждом городе, где есть большая фан-база, а в Стамбуле их сразу несколько.

Поэтому это не доказательство украинской мягкой силы, а подтверждение массовости протестов и приобщение к ним активной молодежи. Собственно, на наш Майдан "Кто не скачет..." также принесли футбольные фанаты.

Почему турки не довольны

Народные протесты очень расстраивают президента и он, возможно, искренне не понимает, чем не угодил людям. Ситуация действительно интересная – Турция сейчас будто живет в двух измерениях.

Первое – это внешнее, где Турция – сильная региональная держава с большими амбициями и претензиями, где Эрдоган действительно мощный игрок, с которым невозможно не считаться.

В этом измерении Эрдоган фактически создал революцию в соседней Сирии и вплотную приблизился к своей давней мечте – помолиться в Дамаске в мечети Омейядов. Сторонники Эрдогана видят в нем султана, у которого есть потенциал восстановить величие Османской империи и стать отцом "великого Турана".

Турция действительно имеет сильную и современную армию, удачно пользуется геополитическими изменениями и успешно движется в сторону того, чтобы стать основным энергетическим хабом-посредником между Востоком и Европой. С мнением президента Турции считаются в России, центральной Азии, Европе и США. Он в хороших отношениях с катарцами и Китаем, к нему в гости без лишних вопросов летает и президент Украины.

Он может себе позволить играть мышцами и посылать сигналы о готовности стать новым гарантом безопасности Европы. А еще – почти решил "курдский вопрос". Это действительно мощно и солидно.



Реджеп Тайип Эрдоган / Фото Anadolu

Но есть другое измерение, где бездарная монетарная политика вызвала скачок инфляции и обесценивание лиры, которое никто не может остановить (на фоне протестов 19 марта она обновила историческое дно – 42 за доллар, вместе с ней упал и местный фондовый рынок, а торги на Стамбульской фондовой бирже вообще были остановлены).

Напомним, что 5 лет назад за доллар в стамбульских обменниках давали 6,5 – 7 лир. Это результат прямого вмешательства Эрдогана в политику Центробанка (за это над ним смеялся даже Путин).

Все это стоит умножить на системную коррупцию и экономический кризис, что не оставляет Турцию уже 20 лет. Не забывайте и о закручивании гаек и попытках откатить базовые, еще времен Ататюрка, светские настройки турецкого государства к милому сердцу действующего президента религиозному фундаментализму.

Это нравится избирателям Эрдогана с окраин, но не может нравиться жителям крупных городов, которые ментально давно чувствуют себя частью Европы, а не мира, где женщины должны прятать свое лицо и жить по заново придуманным традициям. Им не нужен весь этот ресентимент и возрождение величия "Султаната Рума", они хотят честных правил игры и демократии.

Эта дихотомия буквально кричит об экзистенциальном кризисе турецкого общества и требует перемен. Их лицом стал мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Почему Экрем Имамоглу

Согласно официальной версии, причиной обысков и задержаний является разоблачение полицией масштабной коррупционной сети во главе с мэром Стамбула Экремом Имамоглу. Там, в фабуле обвинения прокуратуры, целый букет из вымогательства, отмывания денег и нарушений при проведении столичных тендеров и закупок.

Вишенкой на торте является "финансирование терроризма", заключающееся в якобы сговоре с курдами из запрещенной партии РПК (Курдская рабочая партия – 24 Канал), которая в эрдогановском варианте Турции провозглашена самым большим злом.

Вот только никто в Турции, похоже, в эти обвинения не верит и называют главной причиной – политические преследования.

Потому что Имамоглу – не просто мэр, а главный оппонент действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана (сам бывший мэр Стамбула), с которым у правителя Турции есть давние счеты.

Имамоглу является последовательным критиком президента и неоднократно заявлял о своих политических амбициях. Эрдогану до этого удавалось в меру успешно "сбивать" оппонента, прибегая к действительно "восточным хитростям", правда, эти тактические успехи имели эффект бумеранга и каждый раз прилетали по самому Эрдогану.



Экрем Имамоглу / Фото dpa

Таким была, например, отмена под надуманным предлогом выборов мэра Стамбула 2019 года, на которых Имамоглу победил кандидата от власти – бывшего и последнего премьера Турции Бинали Йылдырыма.



Но это только разозлило стамбульцев и мобилизовало их – перевыборы фактически превратили в плебисцит о доверии к Эрдогану и результат был неутешительным для президента, потому что Имамоглу победил еще увереннее – набрал на 800 000 голосов больше Йылдырыма (на отмененных выборах преимущество составило лишь 13 тысяч 729 голосов).

Эрдоган воспринял поражение своего человека в городе, который считал собственной вотчиной, как личное оскорбление, поэтому не успокоился. А Имамоглу спровоцировали на резкую оценку работы избирательной комиссии и буквально за выкрик вроде наших "дураков", навесили на политика уголовный приговор 2 года 7 месяцев и 15 дней заключения с судебным запретом заниматься политикой.

Таким образом Эрдоган отстранил Имамоглу от участия на выборах президента Турции. Напомним, они в стране относительно свободные и демократические, но со своей спецификой. Так что власти действительно стоит бояться политических оппонентов, особенно, если она сама сделала им биографию "турецкого Ющенко" (только не правоцентричного, а с левым уклоном). Собственно, власть и боялась.

Судебный приговор стал болезненным ударом для оппозиции, которая не решилась пойти на открытый конфликт с Эрдоганом и провозгласить Имамоглу единым кандидатом (такая возможность была даже юридически из-за апелляции приговора мэра, которая до сих пор продолжается). В итоге после долгих распрей оппозиционеры выбрали единым кандидатом не Имамоглу, а совсем не харизматичного и вялого Кемаля Кылычдароглу. Если уж начали играть в украинские аналогии и вспомнили Ющенко, то этому 74-летнему усатому джентльмену больше всего подходит давний украинский политический мем "первый непроходной".

Кылычдароглу ожидаемо не имел против Эрдогана никаких шансов и, несмотря на благоприятную для себя диспозицию (Турция 6 февраля 2023 года пережила разрушительное землетрясение, трагедия выявила многочисленные злоупотребления власти и существенно снизила рейтинг Эрдогана), "потерял все полимеры" и проиграл. Эрдоган набрал во втором туре 28 мая 2023 года солидные 52,18%, в основном это были голоса сельской и провинциальной Турции.

Султан наносит ответный удар

Во время кампании 2023 года Эрдоган неоднократно намекал, что это его последние выборы и дальше он уже не планирует оставаться у власти. Впрочем, далеко не все нынешние правители проходят "тест Диоклетиана" (или его украинскую разновидность – "тест Кравчука") и не цепляются за власть. Похоже, не стал исключением и 71-летний Реджеп Эрдоган. Хотя следующие выборы президента Турции запланированы только на 2028 год, он, как мудрый правитель, начал готовиться к ним заранее.

Катализатором могло стать то, что в 2024 году оппозиция праздновала победу на местных выборах и теперь в крупнейших городах Турции оппозиционерами были не только мэры, но и большинство депутатов. Так образовался довольно прочный плацдарм для будущего устранения султана. А султаны такого не любят и прибегают к решительным действиям.

Эрдогану уже за 70 и ждать до 2028-го может не входить в его планы. Потому что обновленная Конституция Турции позволяет провести досрочные выборы (по примеру соседнего Азербайджана, например) и хитро обнуляться действующему президенту на втором сроке. Если это так, то устранение Имамоглу лишает оппозицию лидера и фактически гарантирует действующему президенту победу. Если это будут досрочные выборы, конечно.

Также это открывает путь другим вариантам, в частности "операции Преемник-2028" или же просто "пенсии с гарантиями безопасности", если победит оппозиция (условный мэр Анкары правоцентрист Мансур Яваш). В этой архитектуре много переменных, но точно нет места мэру Стамбула, у которого давний "зуб" на Эрдогана.

Поэтому теперь Имамоглу помимо статьи об "оскорблении должностных лиц избирательного процесса" рискует подхватить и более мощные обвинения и попасть надолго в тюрьму. Интересно, что власти решили перестраховаться и не полагаться только на суд.

Так, 18 марта стало известно, что Стамбульский университет поддержал решение Совета по высшему образованию Турции об аннулировании диплома о получении высшего образования мэром столицы Турции и отзывает его. В документе, выданном 30 лет назад, нашли "очевидные ошибки". Не менее "очевидными ошибками", похоже, был и портрет мэра в самом университете среди почетных выпускников вуза.

По странному совпадению (нет) на выходных, 23 марта 2025 года, Экрема Имамоглу должны были объявить кандидатом в президенты на выборах 2028 года от Республиканской народной партии. Имамоглу был единственным кандидатом праймериз этой политсилы.

РНП – либеральная политическая наследница основателя современного светского турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. А политсила Эрдогана под названием "Партия справедливости и развития" – это консерваторы с уклоном на религиозный фундаментализм.

Но в Турции законы предусматривают, что кандидат в президенты обязательно должен иметь высшее образование (как минимум – степень бакалавра), которого отныне у Имамоглу нет. Собственно, поэтому одним из эпицентров протестов и стало историческое главное здание Стамбульского университета – именно там активисты кричали уже мемное Zıplamayan Tayyipçi. Потому что пришли показать президенту страны, что ему не спрятать репрессии за формальной буквой закона.

Что будет дальше в Турции

Размах протестов в Стамбуле действительно впечатляет – это точно десятки, возможно, сотни тысяч людей. 20 марта акции распространились и на другие города Турции.

Сейчас потенциал "турецкого майдана" остается неизвестным. Да, люди устали от долгого правления Эрдогана, но пока не имеют аргументов, кроме самих себя. Учитывая это, будущее протестов может пойти по "грузинскому сценарию", где власть решила просто перетерпеть и, похоже, имеет с этого выгоду.

Но у грузин не было лидера, потому что Саакашвили они не хотели таким видеть, а Саломе Зурабишвили не захотела сама ею быть. Зато у турок лидер есть – это Экрем Имамоглу (РНП уже объявила, что все равно 23 марта назовет его своим кандидатом в президенты несмотря на отмену диплома и задержание). От того, как он себя поведет в последующие дни, и будет зависеть судьба протестов. Сейчас же они явно спутали карты президенту и позволили осознать простым людям свою силу.

Кроме того, задержанием главного политического оппонента упрекнули Эрдогана в Европе (как на уровне ЕС, так и отдельных стран), куда он с 2025 года снова активно захотел. Поэтому президент Турции сейчас также перед непростым выбором. На кону – его политическое наследие и место в истории, которым он явно очень сильно озабочен.