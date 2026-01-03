Тегеран в огне: что происходит в Иране и могут ли массовые протесты пошатнуть режим аятолл

2026 год Иран встретил резким обострением внутриполитического кризиса. Массовые протесты, охватившие страну от столицы до регионов и провинций, быстро переросли из экономического недовольства и социальных требований в кровавые столкновения с силовиками.

Формальным триггером для общества стал обвал национальной валюты и резкий скачок цен, но события последней недели значительно шире очередных социальных жалоб. Протесты обнажили более глубокие проблемы в самом устройстве иранского государства, которые сочетают экономическую деградацию, международную изоляцию и политическую замкнутость режима.

24 Канал проанализировал ход протестов в Иране и основные требования демонстрантов, чтобы выяснить ключевые отличия текущего общественного недовольства от предыдущих акций протеста и оценить пути выхода из политического кризиса, которые имеет режим аятолл. В этих сложных процессах помог разобраться директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, который объяснил, почему сегодня протесты в Иране могут иметь очень непредсказуемые результаты.

Что происходит в Иране?

Конец 2025 года – начало 2026-го Иран встретил огнем масштабных антиправительственных протестов. С 28 декабря в стране начались массовые акции протеста, которые за считанные дни переросли из обычного недовольства экономическими проблемами в открытые столкновения между гражданами и силовиками.

По данным западных медиа, речь идет как минимум о нескольких погибших и десятках раненых, сотни задержанных и существенное расширение самой географии протестов, ведь на сегодня они охватывают фактически все крупнейшие города Ирана – от Тегерана до региональных центров и даже провинций.

В первые дни недовольство людей было довольно ограниченным. На фоне существенного обвала национальной валюты на улицы городов вышли представители малого бизнеса, к которым впоследствии присоединились студенты, работники сферы обслуживания и жители бедных районов. В нескольких городах протестующие пытались блокировать улицы, а иногда вступали в прямые столкновения с полицией.

Игорь Семиволос директор Центра ближневосточных исследований Эти протесты очень похожи на события 2019 года, которые были вызваны повышением цен и экономическими проблемами, в отличие от 2022 года, когда протесты практически с самого начала были четко политическими. На этот раз мы снова видим на улицах так называемых базарников – тех, кого традиционно считают опорой режима, то есть мелкий бизнес, торговцев и тому подобное.

В конце концов, требования протестующих начали меняться буквально на глазах. В начале демонстраций люди концентрировали свое внимание преимущественно на экономических проблемах – требовали стабилизировать национальную валюту и остановить инфляцию, которая достигла уже более 40% за прошлый год.

Игорь Семиволос директор Центра ближневосточных исследований Для малого бизнеса падение курса риала было чрезвычайно болезненным, и именно это вывело их на протесты. Впоследствии присоединились также представители среднего класса... но далеко не все протестующие разделяют радикальные политические лозунги.

Западные медиа, находящиеся непосредственно на месте событий, фиксируют риторику, направленную против политического и религиозного истеблишмента, что для иранского режима всегда является острым и чувствительным сигналом. В итоге реакция власти оказалась довольно противоречивой.



Действующий президент Ирана Масуд Пезешкиан считается представителем лагеря реформаторов / Фото из Х политика

С одной стороны, президент Ирана Масуд Пезешкиан публично признал, что по крайней мере часть из тех претензий, которые протестующие выдвигали правительству – справедливы. Пезешкиан концентрировал свое внимание на экономическом аспекте общественного недовольства, пообещав обеспечить диалог между гражданами и властью, чтобы стабилизировать ситуацию. В конце концов, на фоне обострения протестов в отставку ушел действующий глава Центрального банка Ирана, что одновременно даже стабилизировало курс национальной валюты.

Игорь Семиволос директор Центра ближневосточных исследований Если в 2022 году режим фактически отказался от диалога, то на этот раз Пезешкиан все же пошел на коммуникацию – встретился с делегацией протестующих, провел кадровые перестановки. Таким образом иранские власти демонстрируют другую модель поведения. Это, безусловно, инновация, раньше такого не было.

Однако, несмотря на попытки диалога со стороны властей, люди столкнулись с очень жесткой реакцией силовых структур. Параллельно с предостережениями Генеральной прокуратуры Ирана о "недопустимости беспорядков" в стране проходили массовые аресты участников протестов, а интернетом распространились кадры кровавых столкновений на улицах иранских городов.

В то же время, кроме уже стандартного в подобных ситуациях применения специальных средств, полиция, по крайней мере по сообщениям в медиа, открыла огонь по протестующим из огнестрельного оружия, в результате чего погибли уже несколько человек.

Прошла почти неделя с начала демонстраций, а ситуация в Иране до сих пор остается нестабильной. Протесты не угасли, а насилие на улицах только эскалирует. Власть пытается балансировать между риторикой и силовым давлением, но несмотря на то, что подавлять протесты режим аятолл умеет, на этот раз ситуация для правительства видится критической – исключительно из-за самой причины общественного возмущения.

Как власть в Иране может переложить ответственность на реформаторов?

Предыдущие протесты в Иране, как в 2022 году, происходили под либеральными лозунгами, когда люди выступали против слишком жестких религиозных законов, установленных в стране. Однако, учитывая долю консервативно настроенного населения Ирана, сама по себе демонстрация против "обязательного ношения хиджабов" в принципе не способна объединить вокруг себя абсолютное большинство людей.



Иранские протестующие вышли на улицы после убийства полицией Махсы Амини, сентябрь 2022 года / Фото Associated Press

В конце концов в 2022-м недовольство постепенно затихло, власть отмахнулась довольно легкими для себя компромиссами, а впоследствии Иран даже получил более либерального и светского президента. Это также можно воспринималось как определенная реакция режима на изменение общественных настроений, учитывая даже тот факт, что его предшественник – Ибрагим Раиси – погиб в результате авиакатастрофы.

Однако в 2026 году ситуация совсем другая. Сегодняшние демонстранты не концентрируют внимание исключительно вокруг гражданских свобод. Экономическая ситуация – та причина, которая одинаково беспокоит все слои населения: от крайних консерваторов до последних либералов. Экономический аспект нынешних протестов делает их принципиально другими и, в конце концов, значительно опаснее для режима в Иране.

Согласно внешним оценкам, в конце декабря иранский риал достиг исторического минимума, пересекая психологическую границу, которая еще несколько лет назад считалась абсурдной. Для рядового иранца это означает не абстрактный макроэкономический кризис, а банальную потерю покупательной способности, когда импортные товары дорожают или полностью исчезают, базовые продукты питания становятся недоступными, а сбережения на банковских счетах обесцениваются за считанные недели.

Инфляция в Иране остается двузначной уже несколько лет подряд, а в отдельные месяцы 2025 года, по оценкам самих иранских аналитиков, она достигла рекордных 48%. Стоит учесть, что это именно официальная статистика, традиционно гораздо более сдержанная, чем независимые исследования, и даже она уже не скрывает масштабов проблемы.

Для экономики, которая и без того работает в условиях постоянного дефицита иностранной валюты, ограниченного доступа к внешним рынкам и международной политической изоляции, такие показатели могут быть фатальными.



Корреляция роста ВВП Ирана и уровня инфляции с ключевыми политическими вызовами в период с 2010 до 2025 года / Statista

В то же время ставить крест на действующем иранском режиме не стоит, считает аналитик Ближнего Востока Игорь Семиволос. Режим аятолл сохраняет за собой большое количество государственных рычагов, в частности контроль над СМИ, а значит и результат этих протестов может оказаться очень непредсказуемым.

Игорь Семиволос директор Центра ближневосточных исследований Недовольство действительно велико и проявляется довольно активно. Но вопрос в том, кто от этого пострадает? Я вполне могу предположить, что больше всего пострадают именно либералы, умеренные исламисты, правительство Пезешкиана, то есть те силы, которые стремятся к постепенным трансформациям. Консерваторы же могут легко возложить на это правительство ответственность за все: от проигрыша в войне до экономических и экологических кризисов. И значительная часть общества эту версию воспримет. Поэтому ожидания, что все вдруг прозреют и единым фронтом выступят против режима аятолл – выглядят преувеличенными.

В то же время ключевой причиной такой трудной экономической ситуации остаются западные санкции, которые предусматривают ограничения на экспорт нефти (одного из ключевых ресурсов Ирана), а также дополнительные ограничения доступа Ирана к международной финансовой системе и иностранным инвестициям.

В таких условиях, даже попытки обойти санкции через теневую торговлю или сотрудничество с отдельными партнерами, в частности Россией и Китаем – все равно не способны компенсировать экономические убытки от изоляции на глобальных рынках. По оценкам Всемирного банка, потенциал роста иранской экономики в 2025 – 2026 годах остается крайне ограниченным именно из-за внешнеполитических рисков и санкционного давления.

К экономическим проблемам добавился и провал на внешнеполитическом фронте. Противостояние Ирана с Израилем, которое режим аятолл годами использовал как инструмент для широкой мобилизации общества, обернулся в 2025 году тотальным провалом и прямыми авиаударами США по иранским ядерным объектам.



В итоге Тегеран не только не достиг своих стратегических целей, но и поставил страну в еще худшую позицию, спровоцировав новые санкционные риски и потерю остатков доверия со стороны инвесторов.

В начале 2026 года иранское правительство оказалось в ловушке, созданной собственными руками. Проблема в том, что санкции являются прямым следствием конфронтационного курса Ирана на противостояние Израилю, США и Западу в целом. В то же время возможностей отказаться от этой политики уже почти не осталось – как по идеологическим, так и по причинам безопасности.

Игорь Семиволос директор Центра ближневосточных исследований Внешняя политика – это прерогатива Верховного лидера Ирана, он единолично ее определяет, и при этом он категорически против любых существенных уступок. Пока жив Али Хаменеи, внешняя политика Ирана, скорее всего, останется без изменений.



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи / Фото Getty Images

В конце концов, по крайней мере для значительной части граждан Ирана текущий кризис может сложиться в очень простую логическую цепочку, когда улучшение экономической ситуации в стране будет возможным только при условии широкой политической трансформации, вплоть до изменений в высших эшелонах власти.

В свою очередь Игорь Семиволос предполагает, что именно безопасное урегулирование этого политического кризиса может в перспективе помочь достижению реальных трансформаций внутри Ирана. Пока же у протестующих даже нет четкого лидера, а это часто является одной из причин провала любых политических демонстраций.

Игорь Семиволос директор Центра ближневосточных исследований Президент и правительство играют важную роль. Масуд Пезешкиан, без сомнения, влиятельная фигура. Если ему удастся пройти этот кризис без масштабного насилия, его политический вес только возрастет. Но рядом всегда подстерегают иранские консерваторы, которые только и ждут, чтобы это правительство потерпело поражение. Ключевая проблема, по моему мнению, даже не в слабости правительства или старости Верховного лидера. Проблема – в оппозиции. Кто ее лидер? Каково ее видение будущего? Лидера нет, общего видения также нет, а без этого очень трудно представить, что будет дальше, даже если режим действительно ослабнет.

В этом контексте протест перестает быть просто реакцией на курс валюты или экономику в целом. Он сопровождается внутренней борьбой за влияние, которая в сегодняшних сложных условиях может оказаться определяющей для формирования будущего ландшафта иранской внутренней и внешней политики.

Реакция Запада на протесты в Иране: Трамп угрожает, Европа призывает к сдержанности

Запад отреагировал на вспышки протестов в Иране мгновенно, но предсказуемо сдержанно. Вашингтон жестко осудил применение силы против демонстрантов и дал понять, что убийства гражданских будут иметь последствия для иранского режима. Дональд Трамп публично заявил, что Штаты не останутся в стороне в случае дальнейшей эскалации насилия.



Дональд Трамп заявил в Truth Social, что США придут "спасать" иранских протестующих / Скриншот публикации президента США

При этом президент США не конкретизировал, как именно планирует помочь иранским демонстрантам. Такая риторика скорее выполняет сдерживающую функцию и сигнализирует Тегерану о политической поддержке протестующих, чем свидетельствует о реальной готовности США к прямому вмешательству.

Европейские столицы заняли еще более осторожную позицию, ограничившись заявлениями о нарушении прав человека и призывами к деэскалации.



Для Запада сегодняшние протесты в Иране накладываются на значительно более широкий контекст – ядерное сдерживание, ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и риски прямого столкновения между Ираном, Израилем и США. В этом ключе ни одна из сторон не заинтересована в резком обострении ситуации, которое могло бы вывести кризис за пределы контролируемого конфликта.

Для самого же Ирана ситуация выглядит гораздо сложнее. С одной стороны, режим имеет проверенный инструментарий для подавления масштабных беспорядков – силовое давление, аресты, контроль над информационным пространством и точечные социально-экономические решения. С другой – экономическая "подушка" для таких маневров с каждым годом все слабее.

Санкции, валютный кризис и ограниченный доступ к внешним заимствованиям означают, что власти не имеют ресурсов для масштабных программ по поддержке населения или быстрого улучшения уровня жизни в Иране.

Игорь Семиволос директор Центра ближневосточных исследований Возможностей для маневра немного. Нужно менять всю фискальную и финансовую политику. Пезешкиан заявляет, что планирует это сделать, но я не очень верю, что это реалистично в нынешних экономических условиях.

В краткосрочной перспективе, вероятно, режим попытается совместить репрессии с определенными чисто косметическими шагами – кадровыми перестановками, обещаниями реформ и более жестким контролем над ценами. Такая тактика уже не раз позволяла Тегерану выигрывать время.

Стоит заметить, что подобную тактику иранские власти применяли ранее, и не один раз:

После протестов 2017 – 2018 годов , вызванных ростом цен и безработицей, правительство частично заморозило цены на базовые товары и расширило социальные субсидии для населения.

, вызванных ростом цен и безработицей, правительство частично заморозило цены на базовые товары и расширило социальные субсидии для населения. Уже в 2019 году , после массовых выступлений из-за повышения цен на топливо, власть отменила это решение, ввела адресные выплаты, однако вместе с этим жестко подавила сами протесты.

, после массовых выступлений из-за повышения цен на топливо, власть отменила это решение, ввела адресные выплаты, однако вместе с этим жестко подавила сами протесты. В результате демонстраций 2022 года режим так и не пересмотрел религиозные нормы, но в конце смягчил их применение в крупных городах и допустил приход к власти более светского президента. Все эти эпизоды позволяли правительству в Тегеране выигрывать время, но не решали глубинных проблем государства.

По предварительным оценкам, в среднесрочной перспективе иранский режим вряд ли способен решить ключевые проблемы, которые являются триггером для населения. Без пересмотра внешнеполитического курса Иран остается в санкционной петле, а любая попытка договоренностей с Западом будет упираться в желание политического и религиозного руководства государства противостоять Израилю и влиянию со стороны США.

Игорь Семиволос директор Центра ближневосточных исследований Ключевой вопрос для иранского общества – справедливость. Это базовый концепт исламской культуры. Но у каждого она своя, при этом какого-то общего видения пока нет. Мы можем говорить об определенных признаках раскола элит. И действительно, если исчезает институт Верховного лидера и вся эта идеологическая надстройка, тогда система способна кардинально измениться. Может остаться республика, даже исламская, но без власти аятолл.



Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в российской Казани, 2024 год / Фото из Х политика

Особую роль в этой ситуации играют отношения Ирана с Россией. Тегеран может пытаться компенсировать давление Запада через углубление сотрудничества с Кремлем, в частности в энергетике, военно-технической сфере и обходе санкций. Однако и эти возможности ограничены. Россия сама находится под жесткими санкциями и не способна стать полноценной альтернативой для иранского экспорта.

Режимы в Москве и Тегеране сегодня скорее способны поддерживать выживание друг друга, но об устойчивом совместном развитии говорить не приходится.

В итоге нынешние протесты вряд ли означают неизбежный крах режима аятолл. Силовой аппарат до сих пор остается лояльным к политической власти, а оппозиция слабая и фрагментированная. В то же время эти события демонстрируют новое качество кризиса для Ирана, когда экономическое недовольство все теснее переплетается с политическим, а возможности для маневра у режима постепенно сокращаются.