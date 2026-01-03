Тегеран приблизился к катастрофе: эксперт оценил, может ли протест в Иране свергнуть режим

С 28 декабря в Иране продолжаются протесты. Они начались из-за обвала валюты и инфляции, однако быстро переросли в политическое движение против действующего режима, к которому присоединились миллионы иранцев.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал 24 Каналу, как разворачиваются протесты в Иране. Также он предположил, имеют ли перспективу эти митинги перерасти в серьезную силу, способную свергнуть режим в Иране.

К теме В Иране ситуация с водой стала критической: власти рассматривают возможную эвакуацию Тегерана

Появились ли руководители протестов?

Данилов отметил, что большинство факторов объективно указывают на то, что у этих протестов нет шанса победить.

Хотя я бы поставил на политическом тотализаторе небольшую сумму на то, что с 40% вероятностью до конца зимы режим в Иране упадет,

– отметил он.

Эти протесты, по мнению заместителя директора Центра ближневосточных исследований, не перерастут, вероятно, в мощную силу, способную изменить власть в стране, по нескольким причинам. Прежде всего потому, что они не имеют структуры и тех, кто способен взять власть здесь и сейчас.

Уже несколько небольших городов были фактически захвачены за эти шесть дней протестующими – полиция разгромлена, а администрация – сбежала. Однако взамен не возникает ни на локальном, ни на национальном уровне структура, которая бы брала на себя руководство,

– объяснил он.

На власть претендует наследственный принц – сын последнего шаха. Однако он, по словам Данилова, скорее заполняет пустоту отсутствия организованной позиции собственным медийным присутствием. Но, возможно, он имеет определенные зачаточные структуры на территории Ирана.

Обратите внимание! Основанием для начала протестов і Иране стали экономические проблемы. В конце декабря 2025-го иранский риал достиг исторического минимума. Также инфляция в стране в отдельные месяцы 2025 года достигала рекордных 48%. Основной причиной трудной экономической ситуации в Иране остаются западные санкции.

Еще одна причина, по которой протестантам будет трудно победить, это – силовой компонент.

Даже не легитимная власть, если она имеет силовой ресурс – людей, готовых стрелять, применять оружие – сохраняет шанс довольно длительное время оставаться у власти. Однако оппозиция не имеет своего силового ресурса,

– подчеркнул Сергей Данилов.

Сейчас представить, по его мнению, что какие-то подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), например, объявят о нейтралитете, невозможно.

Однако эти протесты 2025 – 2026 годов отличает от предыдущих тем, что сейчас существует реальный раскол элит. Часть истеблишмента понимает, к какой катастрофе приблизился Иран в идеологическом, экономическом и безопасностном планах,

– отметил заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Он резюмировал, что страна во всех измерениях "беременна" революцией и хочет перемен. И часть ее истеблишмента пытается думать о будущем и вписаться в него.

Как разворачиваются протесты в Иране?