В Иране люди вышли на протесты, есть погибшие: Трамп грозится вмешаться, если будут новые жертвы

Протесты в Иране принимают новую, более радикальную форму. В новогоднюю ночь демонстранты подожгли базу ополчения Басидж, ключевой инструмент силового контроля власти.

Событие стало одним из самых радикальных эпизодов нынешней волны протестов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild и Reuters.

Смотрите также После "Шахедов" пожелали мира: Иран поздравил Украину с Рождеством

Как в Иране разгорается один из самых радикальных протестов в истории страны?

База Басидж в городе Ченар неподалеку от Асадабада в провинции Хамедан подчиняется Корпусу стражей исламской революции и десятилетиями использовалась для жесткого подавления массовых выступлений. Поджог стал одним из самых радикальных эпизодов нынешней волны протестов. Люди выходят на улицы несмотря на закрытые магазины, баррикады и слезоточивый газ, скандируя антиправительственные лозунги.

То, что начиналось как протест против безумного роста цен и обвала валюты, переросло в открытую критику политического режима. Местные источники сообщают, что к демонстрациям уже присоединились миллионы иранцев. В публичном пространстве все чаще появляются призывы в поддержку возвращения монархии Пехлеви.

Протесты в Иране: смотрите видео

Власти также подтвердили нападение на административное здание губернатора в городе Фаса на юге страны. По данным судебного агентства Mizan, нападавшие повредили здание, что свидетельствует о росте масштаба и координации акций протеста. Погибли по меньшей мере три человека, среди которых сотрудник сил безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут "прийти на помощь" протестующим, если власти Ирана продолжит их убийства.



Сообщение Дональд Трампа в соцсети Truth Social / Cкриншот

Протесты распространились по всей стране. Они начались с массового закрытия магазинов на "Большом базаре" в Тегеране, что является важным экономическим и политическим символом. Призыв быстро поддержали предприниматели в других городах, в частности в Ширазе, Керманшахе, Кешми и ряде провинций, а также студенты и молодежь.

Силы безопасности отвечают массовыми задержаниями, применением слезоточивого газа и демонстрацией присутствия полиции. Официальные иранские СМИ ограниченно освещают события. Известно о случаях насилия над студентами и другими участниками протестов.

В Иране вспыхнули массовые протесты: смотрите видео

Особое значение имеет участие в протестах групп, которые ранее поддерживали режим. В частности, торговцы исторических рынков – "базарии", которые сыграли ключевую роль в Исламской революции 1979 года, финансово и организационно поддерживая духовенство.

Кронпринц Реза Пехлеви, сын последнего шаха, обратился к иранцам с призывом не противодействовать собственному народу и назвал текущие события исторической возможностью для изменений.

В Иране критическая ситуация с водой