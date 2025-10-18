18 октября американцы вышли на улицы, чтобы выразить протест против узурпаторской политики Дональда Трампа. Митинги охватили сотни городов в США.

Более 2600 протестных акций под лозунгом "Нет – королям" запланированы на субботу в 50 штатах. Участие в митингах примут более 200 общественных и правозащитных организаций, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о митингах в США?

От мегаполисов до маленьких городков – тысячи американцев вышли на улицы, чтобы выразить сопротивление авторитарным тенденциям.

Трамп, который находится в должности уже десять месяцев, резко ужесточил иммиграционный контроль, сократил федеральный аппарат и урезал финансирование университетов из-за протестов против войны в Газе, политику разнообразия и права трансгендеров. В некоторых крупных городах он отправил Нацгвардию, заявив, что она нужна для защиты иммиграционных агентов и борьбы с преступностью.

Справка: Движение "No Kings" выступает против социальной несправедливости и авторитаризма. Его лозунг: "Никаких тронов, никаких корон, никаких королей". Организация критикует политику Трампа в сферах иммиграции, образования, здравоохранения и окружающей среды. Деятельность президента США она считает угрозой демократии.

Билл Най, популяризатор науки и ведущий телешоу 1990-х "Bill Nye the Science Guy", выступил в центре Вашингтона. Он сравнил сегодняшние протесты с антивоенными демонстрациями конца 1960-х, но отметил, что теперь ставки значительно выше.

Если раньше мы выступали против войны с призрачным врагом, то сейчас мы боремся против возможного конца нашей республики,

– сказал он.

Най призвал законодателей "прекратить злоупотребления этого капризного президента и его круга подхалимов".

Акции "Нет – королям" проходят и за пределами США. Протестующие против политики Трампа собрались в Европе преимущественно возле посольств США.

Ожидается, что демонстранты в Вашингтоне пройдутся по проспекту Пенсильвания после полудня в субботу. В столице выступят также сенатор-демократ Берни Сандерс, сенатор-демократ Крис Мерфи, журналист Мехди Гасан, рэпер Oddisee и другие.

Как на протесты реагируют в Белом доме?

Трамп, который в пятницу вечером вылетел в свое имение во Флориде, прокомментировал протесты коротко: "Они называют меня королем – я не король".

Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон назвал акции "митингом ненависти к Америке", заявив: "Антифа, сторонники Хамас, марксисты – все они соберутся на Национальной аллее".

В ответ сенатор Берни Сандерс написал в "Х": Нет, спикер Джонсон. Митинг "Без королей" 18 октября – это не "ненависть к Америке". Наоборот, это миллионы людей, которые верят в свободу и не позволят вам и Трампу превратить нас в авторитарное государство".

