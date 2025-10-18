Америка "кипить": тисячі людей у США вийшли на протести проти Трампа
- 18 жовтня тисячі американців вийшли на протести проти політики Трампа у сотнях міст США.
- Протести також відбулися у Європі біля американських посольств.
18 жовтня американці вийшли на вулиці, аби висловити протест проти узурпаторської політики Дональда Трампа. Мітинги охопили сотні міст у США.
Понад 2600 протестних акцій під гаслом "Ні – королям" заплановані на суботу у 50 штатах. Участь у мітингах візьмуть понад 200 громадських і правозахисних організацій, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Що відомо про мітинги у США?
Від мегаполісів до маленьких містечок – тисячі американців вийшли на вулиці, щоб висловити спротив авторитарним тенденціям.
Трамп, який перебуває на посаді вже десять місяців, різко посилив імміграційний контроль, скоротив федеральний апарат і урізав фінансування університетів через протести проти війни в Газі, політику різноманітності та права трансгендерів. У деяких великих містах він відправив Нацгвардію, заявивши, що вона потрібна для захисту імміграційних агентів і боротьби зі злочинністю.
Довідка: Рух "No Kings" виступає проти соціальної несправедливості й авторитаризму. Його гасло: "Жодних тронів, жодних корон, жодних королів". Організація критикує політику Трампа у сферах імміграції, освіти, охорони здоров'я та довкілля. Діяльність президента США вона вважає загрозою демократії.
Білл Най, популяризатор науки та ведучий телешоу 1990-х "Bill Nye the Science Guy", виступив у центрі Вашингтона. Він порівняв сьогоднішні протести з антивоєнними демонстраціями кінця 1960-х, але зазначив, що тепер ставки значно вищі.
Якщо раніше ми виступали проти війни з примарним ворогом, то зараз ми боремося проти можливого кінця нашої республіки,
– сказав він.
Най закликав законодавців "припинити зловживання цього вередливого президента та його кола підлабузників".
Акції "Ні – королям" відбуваються і за межами США. Протестувальники проти політики Трампа зібралися в Європі переважно біля посольств США.
Очікується, що демонстранти у Вашингтоні пройдуться проспектом Пенсильванія після полудня у суботу. У столиці виступатимуть також сенатор-демократ Берні Сандерс, сенатор-демократ Кріс Мерфі, журналіст Мехді Гасан, репер Oddisee та інші.
Як на протести реагують у Білому домі?
Трамп, який у п'ятницю ввечері вилетів до свого маєтку у Флориді, прокоментував протести коротко: "Вони називають мене королем – я не король".
Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон назвав акції "мітингом ненависті до Америки", заявивши: "Антифа, прихильники Хамас, марксисти – усі вони зберуться на Національній алеї".
У відповідь сенатор Берні Сандерс написав у "Х": Ні, спікере Джонсоне. Мітинг "Без королів" 18 жовтня – це не "ненависть до Америки". Навпаки, це мільйони людей, які вірять у свободу та не дозволять вам і Трампу перетворити нас на авторитарну державу".
Що відомо про попередню акцію "Ні – королям"?
- У червні у 79-й день народження президента Дональда Трампа США охопила хвиля масових протестів під гаслом "Без королів".
- Протести пройшли на тлі військового параду у Вашингтоні на честь американського лідера.
- Рух стверджує, що під час червневих протестів зібрав мільйони людей.