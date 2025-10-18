Понад 2600 протестних акцій під гаслом "Ні – королям" заплановані на суботу у 50 штатах. Участь у мітингах візьмуть понад 200 громадських і правозахисних організацій, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також "Твоя мама це зробила": речниця Білого дому нахамила журналісту, який спитав про Будапешт

Що відомо про мітинги у США?

Від мегаполісів до маленьких містечок – тисячі американців вийшли на вулиці, щоб висловити спротив авторитарним тенденціям.

Трамп, який перебуває на посаді вже десять місяців, різко посилив імміграційний контроль, скоротив федеральний апарат і урізав фінансування університетів через протести проти війни в Газі, політику різноманітності та права трансгендерів. У деяких великих містах він відправив Нацгвардію, заявивши, що вона потрібна для захисту імміграційних агентів і боротьби зі злочинністю.

Тисячі людей висловили Трампу свій протест: дивіться відео

У США "киплять" від мітингів вулиці сотні міст: дивіться відео

Довідка: Рух "No Kings" виступає проти соціальної несправедливості й авторитаризму. Його гасло: "Жодних тронів, жодних корон, жодних королів". Організація критикує політику Трампа у сферах імміграції, освіти, охорони здоров'я та довкілля. Діяльність президента США вона вважає загрозою демократії.

Білл Най, популяризатор науки та ведучий телешоу 1990-х "Bill Nye the Science Guy", виступив у центрі Вашингтона. Він порівняв сьогоднішні протести з антивоєнними демонстраціями кінця 1960-х, але зазначив, що тепер ставки значно вищі.

Якщо раніше ми виступали проти війни з примарним ворогом, то зараз ми боремося проти можливого кінця нашої республіки,

– сказав він.

Най закликав законодавців "припинити зловживання цього вередливого президента та його кола підлабузників".

Американці незадоволені політикою Трампа: дивіться відео

Акції "Ні – королям" відбуваються і за межами США. Протестувальники проти політики Трампа зібралися в Європі переважно біля посольств США.

Очікується, що демонстранти у Вашингтоні пройдуться проспектом Пенсильванія після полудня у суботу. У столиці виступатимуть також сенатор-демократ Берні Сандерс, сенатор-демократ Кріс Мерфі, журналіст Мехді Гасан, репер Oddisee та інші.

Масштабна акція проти Трампа: дивіться відео

Великий натовп зібрався на протест у Бостоні: дивіться відео

Як на протести реагують у Білому домі?

Трамп, який у п'ятницю ввечері вилетів до свого маєтку у Флориді, прокоментував протести коротко: "Вони називають мене королем – я не король".

Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон назвав акції "мітингом ненависті до Америки", заявивши: "Антифа, прихильники Хамас, марксисти – усі вони зберуться на Національній алеї".

У відповідь сенатор Берні Сандерс написав у "Х": Ні, спікере Джонсоне. Мітинг "Без королів" 18 жовтня – це не "ненависть до Америки". Навпаки, це мільйони людей, які вірять у свободу та не дозволять вам і Трампу перетворити нас на авторитарну державу".

Що відомо про попередню акцію "Ні – королям"?