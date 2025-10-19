Однак замість заспокоєння публіки віцепрезидент і президент США поширили відео, передає 24 Канал. На одних кадрах демократи схиляються перед Трампом у короні, а на інших він поливає мітингарів брудом.
Дивіться також Осінній салат і курка з бататом: як Трамп частував Зеленського на обіді в Білому домі
Які відео опублікували Венс і Трамп?
На згенерованому штучним інтелектом відео Трамп одягає на себе корону та мантію, а також бере до рук меч. Цікаво, що опісля на кадрах перед так званим "монархом" схиляються люди. Серед них користувачі мережі помітили нібито політиків-демократів Ненсі Пелосі й Чака Шумера.
Ймовірно, у такий спосіб Венс намагався висміяти протести у США.
Демократи стали на коліна перед "королем Трампом": дивіться відео
До слова, 18 жовтня у 50 штатах було заплановано понад 2600 протестних акцій, участь у них взяли понад 200 громадських і правозахисних організацій. Рух No Kings виступає проти соціальної несправедливості й авторитаризму, його гасло: "Жодних тронів, жодних корон, жодних королів".
На іншому згенерованому відео президент у короні керує літаком, що поливає багнюкою протестувальників просто на вулицях.
"Король Трамп" поливає мітингарів брудом: дивіться відео
Що відомо про інші інциденти в Білому домі?
У четвер, 16 жовтня, Володимир Путін провів телефонну розмову з Трампом, опісля стало відомо – президенти планують зустрітися в Будапешті. Згодом під час пресконференції один із журналістів запитав речницю Білого дому, хто саме обрав Угорщину як місце для переговорів. "Твоя мама", – грубо відповіла Керолайн Левітт.
У п'ятницю, 17 жовтня, у резиденції американського лідера приймали українську делегацію на чолі з Володимиром Зеленським. Російські ЗМІ звернули увагу на краватку, яку одягнув міністр оборони США Піт Гегсет, нібито в кольорах прапора країни-агресорки. Однак згодом ситуацію прояснив Венс, зауваживши, що це державні кольори США.