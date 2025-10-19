Однак замість заспокоєння публіки віцепрезидент і президент США поширили відео, передає 24 Канал. На одних кадрах демократи схиляються перед Трампом у короні, а на інших він поливає мітингарів брудом.

Які відео опублікували Венс і Трамп?

На згенерованому штучним інтелектом відео Трамп одягає на себе корону та мантію, а також бере до рук меч. Цікаво, що опісля на кадрах перед так званим "монархом" схиляються люди. Серед них користувачі мережі помітили нібито політиків-демократів Ненсі Пелосі й Чака Шумера.

Ймовірно, у такий спосіб Венс намагався висміяти протести у США.

Демократи стали на коліна перед "королем Трампом": дивіться відео

До слова, 18 жовтня у 50 штатах було заплановано понад 2600 протестних акцій, участь у них взяли понад 200 громадських і правозахисних організацій. Рух No Kings виступає проти соціальної несправедливості й авторитаризму, його гасло: "Жодних тронів, жодних корон, жодних королів".

На іншому згенерованому відео президент у короні керує літаком, що поливає багнюкою протестувальників просто на вулицях.

"Король Трамп" поливає мітингарів брудом: дивіться відео

Що відомо про інші інциденти в Білому домі?