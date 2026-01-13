Помощь "уже в пути": Трамп призвал американцев и союзников покинуть Иран

Дональд Трамп 13 января призвал американцев и союзников США покинуть Иран. Он заявил о помощи иранскому народу, которая "уже в пути".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social и Sky News.

Смотрите также Ужасает количество жертв репрессий в Иране: счет идет на тысячи – от 2 000 до 12 000 человек

Что сказал Трамп об Иране?

Трамп назвал иранских протестующих патриотами. Он призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".

Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену... Помощь уже на подходе,

– заявил американский президент.

О какой именно помощи идет речь, Трамп не уточнил.

"Вам придется это самим понять", – лишь сказал он.

Американский президент также объявил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока в Иране не прекратятся "бессмысленные убийства" протестующих.

Он также отметил, что никто не смог предоставить точную информацию о количестве жертв репрессий.

Мы, вероятно, узнаем об этом в ближайшие 24 часа. Я думаю, это очень много,

– сказал Трамп.

Как реагирует Иран?