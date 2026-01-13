Помощь "уже в пути": Трамп призвал американцев и союзников покинуть Иран
- Трамп призвал американцев и союзников США покинуть Иран и заявил о помощи иранскому народу, которая "уже в пути".
- Он также объявил об отмене всех встреч с иранскими чиновниками, пока в Иране не прекратятся "бессмысленные убийства" протестующих.
Дональд Трамп 13 января призвал американцев и союзников США покинуть Иран. Он заявил о помощи иранскому народу, которая "уже в пути".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social и Sky News.
Что сказал Трамп об Иране?
Трамп назвал иранских протестующих патриотами. Он призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".
Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену... Помощь уже на подходе,
– заявил американский президент.
О какой именно помощи идет речь, Трамп не уточнил.
"Вам придется это самим понять", – лишь сказал он.
Американский президент также объявил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока в Иране не прекратятся "бессмысленные убийства" протестующих.
Он также отметил, что никто не смог предоставить точную информацию о количестве жертв репрессий.
Мы, вероятно, узнаем об этом в ближайшие 24 часа. Я думаю, это очень много,
– сказал Трамп.
Как реагирует Иран?
На днях Иран предупредил, что США и Израиль, что они станут "законными целями", если применят силу для защиты протестующих.
13 января угрозы продолжились. Тегеран пригрозил США "незабываемым уроком" в случае военного удара. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что страна "готова к войне, но также и к диалогу".
Еще ранее наследный принц Ирана призвал Трампа вмешаться в ситуацию в стране. Именно после этого президент США согласился помочь и добавил, что "Иран смотрит в сторону свободы, возможно, как никогда раньше".