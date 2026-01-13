Допомога "вже в дорозі": Трамп закликав американців та союзників покинути Іран
- Трамп закликав американців та союзників США покинути Іран і заявив про допомогу іранському народу, яка "вже в дорозі".
- Він також оголосив про скасування всіх зустрічей з іранськими посадовцями, поки в Ірані не припиняться "безглузді вбивства" протестувальників.
Дональд Трамп 13 січня закликав американців та союзників США покинути Іран. Він заявив про допомогу іранському народу, яка "вже в дорозі".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Трампа у його соцмережі Truth Social та Sky News.
Що сказав Трамп про Іран?
Трамп назвав іранських протестувальників патріотами. Він закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".
Запишіть імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну… Допомога вже на підході,
– заявив американський президент.
Про яку саме допомогу йдеться, Трамп не уточнив.
"Вам доведеться це самим зрозуміти", – лиш сказав він.
Американський президент також оголосив, що скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, аж допоки в Ірані не припиняться "безглузді вбивства" протестувальників.
Він також зазначив, що ніхто не зміг надати точну інформацію про кількість жертв репресій.
Ми, ймовірно, дізнаємося про це у найближчі 24 години. Я думаю, це дуже багато,
– сказав Трамп.
Як реагує Іран?
Днями Іран попередив, що США та Ізраїль, що вони стануть "законними цілями", якщо застосують силу для захисту протестувальників.
13 січня погрози продовжилися. Тегеран пригрозив США "незабутнім уроком" у разі військового удару. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив, що країна "готова до війни, але також і до діалогу".
Ще раніше спадковий принц Ірану закликав Трампа втрутитися в ситуацію у країні. Саме після цього президент США погодився допомогти та додав, що "Іран дивиться у бік свободи, можливо, як ніколи раніше".