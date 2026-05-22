22 мая, 14:46
Провинция Альберта планирует референдум о выходе из состава Канады
Провинция Альберта хочет провести референдум по вопросу выхода из состава Канады. Соответствующее заявление сделала 21 мая премьер-министр Альберты Даниэла Смит.
Голосование запланировано на 19 октября. Об этом пишет канадская телекомпания CBC.
Напомним, что Трамп неоднократно предлагал Канаде стать 51 Штатом, но канадские власти выступают против такой идеи.
В то же время в январе представители Белого дома несколько раз встречались с членами сепаратистского движения Alberta Prosperity Project, который выступает за независимость Альберты. После чего премьер Канады Марк Карни заявил, что ожидает от США уважения к канадскому суверенитету.